Flaş... Flaş.. Süper Lig'e yabancı VAR hakemi geliyor. TFF açıkladı

Eren Bozdaş
Flaş... Flaş.. Süper Lig'e yabancı VAR hakemi geliyor. TFF açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevlendirileceğini açıkladı.

TFF'den Trendyol Süper Lig'de oynanacak maçlar için kritik bir hamle geldi.

Yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevlendirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı açıklama şu şekilde;

''Türkiye Futbol Federasyonu'nun UEFA ve Avrupa'nın 5 ülke federasyonu ile görüşmeleri sonucunda, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevlendirilecek.

TFF tarafından sadece Avrupa'nın üst düzey liglerinden olan; İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz futbol federasyonlarına yapılan Video Yardımcı Hakemi (VAR) talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi.

Yabancı Video Yardımcı Hakeminin (VAR) görev yapacağı müsabakalarda iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak. Bu nedenle; Video Yardımcı Hakemin (VAR) yanında İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) ataması yapılacak maçlar şu şekilde:

MKE Ankaragücü - Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.

Vavacars Fatih Karagümrük - Fenerbahçe A.Ş.

Corendon Alanyaspor- Galatasaray A.Ş.''

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