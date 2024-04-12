Süper Lig'de sona doğru! Heyecan devam ediyor. Maçlar biter bitmez yazacaklar

Aytunç Akın
Süper Lig'de sona doğru! Heyecan devam ediyor. Maçlar biter bitmez yazacaklar
Trendyol Süper Lig'de 32. hafta başlıyor.

Trendyol Süper Lig'de heyecan, 32. hafta maçları ile devam ediyor.

Ligde sona doğru yaklaşılırken Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki liderlik yarışması da hız kesmiyor.

Yeniçağ yazarları, karşılaşmalar biter bitmez yazılarını Yeniçağ okurları ile buluşturacak.

İşte maçların programı;

BUGÜN
20.00 Trabzonspor-Sivasspor: Turgay Beşyıldız

CUMARTESİ
13.30 Kasımpaşa-Konyaspor: Recep Çınar
16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK: Eren Bozdaş
19.00 Adana Demirspor-Kayserispor: Mirza Şeker
19.00 Beşiktaş-Samsunspor: Gürel Yurttaş

PAZAR
13.30 Pendikspor-Başakşehir: Eren Bozdaş
19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Fatih Saboviç

PAZARTESİ
Alanyaspor-Galatasaray: Sedat Kaya

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