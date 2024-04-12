Beşiktaş: 34 Samsunspor: 11

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Beşiktaş: 34 Samsunspor: 11
Beşiktaş ile Yılport Samsunspor, yarın yapacakları karşılaşma ile Süper Lig'de 62. kez mücadele edecek.

1969-1970 sezonundan itibaren Süper Lig’e yükselen Samsunspor ile Beşiktaş arasında gerçekleşen 61 maçın 34’ünde Beşiktaş zafer kazanırken, Samsunspor 11 kez galip geldi ve 16 mücadele berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlı ekip bu maçlarda toplam 99 gol atarken, Karadeniz’in güçlü temsilcisi 58 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Samsun’da yapılan karşılaşmayı Beşiktaş 2-1’lik skorla kazandı.

BEŞİKTAŞ SAHASINDA ÜSTÜN
İstanbul’da oynanan lig maçlarında Beşiktaş’ın üstünlüğü göze çarpıyor. Ev sahibi olarak çıktığı 30 maçta 19 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 43 gol atarken, Samsunspor ise 23 gol buldu.

UNUTULMAZ MAÇ
2003-2004 sezonunda İstanbul’da oynanan Beşiktaş-Samsunspor maçı, Türk futbolunun unutulmazları arasına girdi. 25 Ocak 2004 tarihinde İnönü Stadı’nda gerçekleşen ve 18. haftaya denk gelen bu maçta, Beşiktaş’tan Carlos Antonio Zago, İbrahim Üzülmez, Ahmet Yıldırım, Daniel Gabriel Pancu ve İlhan Mansız kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Hakem Cem Papila, beşinci kırmızı kartın ardından maçın 85. dakikasında ve Samsunspor’un 4-1 önde olduğu bir anda maçı sonlandırdı. Türkiye Futbol Federasyonu, maçın sonucunu Samsunspor lehine 4-0 olarak hükmen tescil etti.

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