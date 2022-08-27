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'Star Trek' dizisinin yıldızlarından Nichelle Nichols'ün külleri uzayın derinliklerine bırakılacak

ABD'de 60'lı yıllarda, ülkemizde de 70'li yıllarda 'Uzay Yolu' ismiyle yayınlanan ve büyük bir heyecanla izlenen 'Star Trek' dizisinde 'Teğmen Uhura' karakterini canlandıran Nichelle Nichols, geçtiğimiz haziran ayında 89 yaşında hayata veda etmişti.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 18:40
Son Güncelleme: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 18:48
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Dünyanın en çok izlenen dizilerinden olan 'Star Trek'in ölen yıldızlarının külleri uzaya bırakılacak

'Star Trek' dizisinin yıldızlarından Nichelle Nichols'ün külleri uzayın derinliklerine bırakılacak
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Orijinal "Start Trek"te 66 yılında "Teğmen Uhura" rolünü canlandıran Nichelle Nichols, ilk siyahi televizyon yıldızlarından biri olmuştu.

Bilim kurgu dizisindeki rolü nedeniyle sık sık ABD Uzay Ajansı NASA'nın etkinliklerine katılan Nichols'un küllerinin, bu yılın sonunda Vulcan Centaur roketiyle uzaya fırlatılacağı ve daha sonra uzayın derinliklerine bırakılacağı belirtildi.

O OYUNCULAR DA EŞLİK EDECEK

30 Haziran'da 89 yaşındayken hayata veda eden Nichols'e, geçen yıllarda hayata veda eden dizinin yapımcısı Gene Roddenberry, dizide çeşitli roller alan eşi Majel Barrett-Roddenberry ve "Scotty" karakterini canlandıran James Doohan'ın eşlik edeceği ifade edildi.

KÜLLERİ UZAYIN DERİNLİKLERİNE BIRAKILACAK

Uçuşu gerçekleştirecek şirket yetkilileri dün yaptıklarını açıklamada bu güne kadar hayatını kaybeden diğer  "Star Trek" kadrosundaki yıldızların külleriyle birlikte 200'den fazla mesaj, kalıntı, kül ve DNA örnekleri içeren kapsüllerin uzayın derinliklerine fırlatılacağını da belirtti.

Fotoğraflar: AP, Reuters

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Tozanlı
27.08.2022 20:32
Uzayın boşluğunda artık bilmem kaç milyarlarca yıl küller hala dolaşır halde...acaip bir durum kim öle kim kala...bizde seçime gün sayıyoruz..Terhisini bekleyen asker gibi..  
 
Osman
27.08.2022 19:35
Güzel diziydi  
 
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