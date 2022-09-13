Gökyüzündeki ölü uydular toplanıyor

1990'larda yayınlanan gönüllü NASA yönergeleri, ölü uyduların 25 yıl içinde yörüngeden çıkarılmasını önermişti. FCC, yerli uydu operatörlerinin ve ABD pazarına girmek isteyen şirketlerin, çalışmayan uydularını mümkün olan en kısa sürede elden çıkarmalarını gerektiren beş yıllık bir kuralı kabul etmek istediğini duyurdu. Teklifte "Uyduları LEO'da (düşük Dünya yörüngesinde) on yıllar boyunca yörüngeden çıkmanın artık sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

TeknolojiOku'dan alınan bilgilere göre; Şu anda uzayda bulunan uydular, FCC'nin yönergelerinden muaf tutulacağı açıklandı. FCC'nin teklifinin, Dünya yörüngesindeki uyduların sayısının önümüzdeki birkaç yıl içinde önemli ölçüde artmasının beklendiği ifade edildi. SpaceX, Amazon ve OneWeb gibi şirketlerin katkılarıyla, 2025 yılına kadar 18.000 kadar yeni uydu gezegenin üzerinde yüzüyor olabilir. Bu uydular yalnızca gece gökyüzünü gözlemlemeyi daha zor hale getirmekle kalmayacak, aynı zamanda olası bir çarpışma olasılığı da artacaktır.