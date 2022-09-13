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Gökyüzündeki ölü uydular toplanıyor

Federal İletişim Komisyonu (FCC), gökyüzünde bulunan ve artık kullanılamaz durumda olan ölü gezegenlerin toplanılacağını açıkladı. Perşembe günü izin çıktığı takdirde toplama işlemi başlayacak.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 15:42
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 15:43
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NASA işlevini kaybetmiş uyduların gökyüzünden toplanacağını açıkladı

Gökyüzündeki ölü uydular toplanıyor
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1990'larda yayınlanan gönüllü NASA yönergeleri, ölü uyduların 25 yıl içinde yörüngeden çıkarılmasını önermişti. FCC, yerli uydu operatörlerinin ve ABD pazarına girmek isteyen şirketlerin, çalışmayan uydularını mümkün olan en kısa sürede elden çıkarmalarını gerektiren beş yıllık bir kuralı kabul etmek istediğini duyurdu. Teklifte "Uyduları LEO'da (düşük Dünya yörüngesinde) on yıllar boyunca yörüngeden çıkmanın artık sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

TeknolojiOku'dan alınan bilgilere göre; Şu anda uzayda bulunan uydular, FCC'nin yönergelerinden muaf tutulacağı açıklandı. FCC'nin teklifinin, Dünya yörüngesindeki uyduların sayısının önümüzdeki birkaç yıl içinde önemli ölçüde artmasının beklendiği ifade edildi. SpaceX, Amazon ve OneWeb gibi şirketlerin katkılarıyla, 2025 yılına kadar 18.000 kadar yeni uydu gezegenin üzerinde yüzüyor olabilir. Bu uydular yalnızca gece gökyüzünü gözlemlemeyi daha zor hale getirmekle kalmayacak, aynı zamanda olası bir çarpışma olasılığı da artacaktır.

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Astronot Niyazi
13.09.2022 16:40
Yeryüzü yetmiyormuş gibi yörüngeyi de çöplüğe çevirdik. Pek çok kurum çöp temizliği için proje geliştiriyor ancak BM bu uydu yarışındaki vahşi gidişata dur demeli ve regülasyonları güncellemelidir.  
 
Astronot Niyazi
13.09.2022 16:21
Elon Musk'ın internet için gönderdiği küp uyduların yansımasından dolayı gözlem sıkıntısı çeken astronomlara Musk "Siz de teleskoplarınızı yörüngeye taşıyın" buyurdu.  
 
Astronot Niyazi
13.09.2022 15:58
NASA verilerine göre yörüngede 10cm’den büyük 23000, 1cm veya saha büyük 500000 ve 1 mm boyutunda 100 milyondan fazla enkaz var. Elon Musk ise 42.000 küp uydu gönderecek.Artık güneşi zor göreceğiz  
 
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