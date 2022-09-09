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Uzaya gidecek 30 Türk belli oldu

Türkiye Uzay Ajansı tarafından uzaya gitmek için başvuru yapan 36 bin kişinin başvurusu değerlendirildi. Başvuru sonucunda 30 Türk aday seçildi. 10 adayın kadın olduğu ifade edildi.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 13:27
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Uzaya gidecek olan 30 Türk astronot açıklandı

Uzaya gidecek 30 Türk belli oldu
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Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan ‘Milli Uzay Programı’nın Tanıtım Toplantısı'nda, geçtiğimiz yılın başlarında gerçekleşmiş ve Türkiye'nin uzay hedefleri açıklanmıştı. Bu hedefler arasında bir Türk astronotunu uzaya göndermek de var.

İlk Türk astronotun eğitim sürecinin 4 ila 6 ay arasında olacağı ifade edildi. Ayrıca, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım tarafından sene sonuna doğru astronotumuzun hazır olacağı söylendi.

30 ADAY BELİRLENDİ

NTV'de yer alan habere göre, 36 bin aday başvurusu arasından 30 kişi seçildi. Adaylar, nihai seçim için Ankara’ya çağırıldı. 30 aday içinden 10 tanesinin kadın olduğu bilgisi paylaşıldı.

Adaylar; mühendislik, fizik, tıp ve astronomi alanlarından seçildi. Adayların katıldıkları projeler, aldıkları ödüller, yaptıkları sporlar seçimde belirleyici oldu. Seçilen 30 kişi, şimdi ise gerekli tıbbi testlerden geçecek.

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