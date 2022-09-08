Uzayda kurulan ilk ülke Dünya'ya düşüp yok olabilir

İlk uzay ülkesi olarak bilinen ülkenin ve ABD Uzay Kuvvetleri ile diğer kaynaklardan gelen izleme verilerine göre, Pazar günü kadar yakın bir zaman içerisinde Dünya atmosferine girmesi ve yanarak yok olmasının beklendiği açıklandı.

2017'de fırlatılan Asgardia adlı deneysel dijital ülkenin uzay radyasyonunun dijital veri depolaması üzerinde etkisi olduğu ve bunu araştırmak gibi bilimsel bir göreve de sahip olduğu aktarıldı.

20 Temmuz'a kadar uzanan ABD Uzay Kuvvetleri Uzay Yolu veritabanından yapılan güncellemelerde, Asgardia-1'in irtifasının azalmakta olduğunu gösterdi. Uydunun Dünya’nın yerçekimi tarafından Dünya atmosferine doğru geri çekildiği ifade edildi. En son güncellemede, atmosfere yeniden girileceğini ve 14 Eylül'de ülkenin yanacağının tahmin edildiği ifade edildi.

Uzay çöplüğünü takip eden başka bir site olan Satview, Asgardia-1'in 11 Eylül'de daha da erken tekrar giriş yapabileceğini tahmin etmektedir.

Bir Asgardia temsilcisi konuyu "araştırdıklarını" söyledi ve başka bir yorumda bulunmadı.