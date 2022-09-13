Uzayda yaşam sağlanabilir mi? Uzaylılar ne zaman dünyaya inecek

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; ETH Zurich araştırmacısı Sascha Quanz uzay ve uzaylılar konusunda bazı açıklamalarda bulundu. Güneş Sistemi dışındaki yaşamına vurgu yapıldı. Güneş Sistemimizin dışındaki yaşamın kanıtlarını yakalamaya çok yakın olduklarını ifade eden Quanz, bugüne kadar keşfedilen 5000’den fazla ötegezegenin önemli bir kanıt olduğunu düşündüğünü açıkladı.

Özellikle James Webb’in başarısına dikkat çeken İsviçreli astrofizikçi, “Başarı için hiçbir garanti yok. 25 yılda Güneş Sistemi dışında yaşam bulabiliriz. Yolda başka şeyler de öğreneceğiz” açıklamasında bulundu. Ayrıca James Webb’in keşfettiği ötegezegeni de yakından araştırdıklarını ifade etti.

Samanyolu galaksisinde 100 milyardan fazla yıldız bulunuyor ve her birine en az bir gezegen eşlik ediyor. Keşfedilmeyi bekleyen yüzlerce ötegezegen olsa da, birçoğunun yaşam koşullarını sağlamadığı düşünülüyor.

Ötegezegenlerin araştırılması gerektiğini vurgulayan Quanz, 25 yıllık tahminin gerçekçi olmadığını da belirtmekten kaçınmadı. Yine de, daha önce hiçbir araştırmacının net bir tarih vermediğini göz önünde bulundurmak gerektiğine dikkat çekildi.