Dünyanın en pahalı araç plakası satıldı. Fiyatı dudak uçuklattı

Editör: Serkan Talan

Dubai’de gerçekleştirilen Emirates müzayedesinde rekor bir satış gerçekleşti. Bir araç plakası 55 milyon dirhem yani yaklaşık 15 milyon dolara satıldı.

Sadece bir harf ve bir rakamdan oluşan plakada ‘’P7’’ yazdığı görüldü. Şubat 2008'de aynı şirket tarafından düzenlenen bir müzayedede 52.2 milyon dirheme (14.2 milyon $) bir plaka satın alan Saeed Abdul Ghaffar Khouri'ye ait olan önceki rekoru kırıldı.

CNN rekoru teyit ettirmek için Guinness Rekorlar kitabına başvurduğunu ancak henüz yanıt alamadığını belirtti.

Satıştan elde edilen gelirin, Dubai hükümdarı ve BAE Başbakanı Şeyh Muhammed bin Rashid Al Maktoum tarafından Ramazan ayı boyunca dünyanın dört bir yanındaki savunmasız topluluklara yardım etmek için yürütülen bir kampanya olan "Bir Milyar Öğün" kampanyasına verileceği açıklandı.