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Porsiyonu 120 TL olunca döner yemek lüks oldu

Her geçen gün yemek sektörüne zam gelmeye devam ediyor. Süt ve kahvaltılık ürünlerinden sonra ete gelen zamlar dönere de yansıdı. Etiler'de bir dönercide et dönerin porsiyonunun 120 lira olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 15:31
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Ete gelen zam dönere de yansıdı. İstanbul Etiler'deki bir dönercide et dönerin porsiyonu 120 TL oldu

Porsiyonu 120 TL olunca döner yemek lüks oldu
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Vatandaşın belini büken zamlar ardı arkasına gelmeye devam ederken bir kara haber de dönerden geldi.

Son aylarda gelen zamlardan nasibini yemek sektörü de her geçen gün katlanarak almaya devam ediyor.. Ete gelen zamlardan sonra döner fiyatları da uçtu.

Artan fiyatlardan hem esnaf hem de vatandaş da şikayetçi. Show Haber'de yer alan habere göre; İstanbul Etiler'deki bir dönercide et dönerin porsiyonu 120 TL'ye kadar çıktı.

PİLAV ÜSTÜ DÖNER 70, DÜRÜM 60 TL

Esnaf lokantasında birkaç ay önce 45 TL'den satılan dönerin fiyatı da 70 TL oldu. Dürüm döner 60 TL, pilav üstü dönerse 70 TL'ye yükseldi.

Fiyatları gören müşteriler özellikle et döner yemekten vazgeçerken, tavuk dönere yöneliyor.

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16.10.2022 16:14
Enflasyon uçuyor, işsizlik zirve de. MB rezervleri eksi de, borç gırtlakta. Uzay çalışmaları nasıl gidiyor. Uzaya yaya yolunu unutmayın.  
 
Clark
16.10.2022 15:49
Oylar AKP ye 120 bizi kesmez 180 olsun  
 
Tozanlı
16.10.2022 15:43
Döner almak için önce Etiler'e gitmek lazım.! Etilere ne ile gideceğiz. Çok acı ama ! Asgâri ücret ve civarı maâş alan birisi bile Etilerde dolaşamaz hale geldi. Bunalıma girmek istiyorsa dolaşsın.  
 
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