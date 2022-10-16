Porsiyonu 120 TL olunca döner yemek lüks oldu

Vatandaşın belini büken zamlar ardı arkasına gelmeye devam ederken bir kara haber de dönerden geldi.

Son aylarda gelen zamlardan nasibini yemek sektörü de her geçen gün katlanarak almaya devam ediyor.. Ete gelen zamlardan sonra döner fiyatları da uçtu.

Artan fiyatlardan hem esnaf hem de vatandaş da şikayetçi. Show Haber'de yer alan habere göre; İstanbul Etiler'deki bir dönercide et dönerin porsiyonu 120 TL'ye kadar çıktı.

PİLAV ÜSTÜ DÖNER 70, DÜRÜM 60 TL

Esnaf lokantasında birkaç ay önce 45 TL'den satılan dönerin fiyatı da 70 TL oldu. Dürüm döner 60 TL, pilav üstü dönerse 70 TL'ye yükseldi.

Fiyatları gören müşteriler özellikle et döner yemekten vazgeçerken, tavuk dönere yöneliyor.