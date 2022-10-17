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Asgari ücretlileri umutlandıran açıklama. Bakan Bilgin açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyondan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacaklarını söyledi.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 16:55
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Bakan Bilgin asgari ücrete aralık ayında en kapsamlı müdahaleyi yapacaklarını açıkladı

Asgari ücretlileri umutlandıran açıklama. Bakan Bilgin açıkladı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete ilişkin, "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" açıklamasında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, partisinin '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' toplantısında konuştu. Burada yaptığı konuşmada, 2023 yılında uygulanacak asgari ücrete ilişkin de mesaj veren Bilgin, aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak 'en kapsamlı' müdahalenin yapılacağını iddia etti.

ASGARİ ÜCRETİN ENFLASYON KARŞISINDA AŞINDIĞINI KABUL ETTİ

Ücretlilerin, çalışanların, emekçilerin hayat şartlarını düzenleyecek tedbirleri adım adım devreye soktuklarını savunan Bilgin, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tek hedefi, 'Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek.' Biz bunu çalışmalarımızda, sosyal politikalarımızda gerçekleştiriyoruz. Asgari ücrete iki defa müdahale yaptık. Yılın başında yüzde 50 artış, çok yüksek bir artıştı o gün için ama enflasyon onu hızla aşındırınca, ona temmuzda bir müdahale yaptık. Şimdi aralıkta benzer bir şekilde enflasyon şartlarını değerlendirerek, enflasyon tahribatı karşısında toplumu koruyacak tedbirleri alarak orada en kapsamlı müdahaleyi yapacağımızdan hiç kimsenin endişesi olmasın. Emekçileri şunu bilsinler ki; Türk devleti sosyal bir devlettir ve onların yanındadır. Onların emeğini koruyacak tedbirleri alma konusunda kararlıdır."

EYT’DE MESAFE ALDIK AÇIKLAMASI

Bilgin, EYT ile ilgili başka bir soru üzerine, bu konuda birçok televizyon programında uzmanların hesaplar yaptıklarını anımsattı.

Bu hesapların hiçbirinin önlerinde olmadığını dile getiren Bilgin, şöyle devam etti: "Televizyonlarda sık sık 'işte şunlar da girecek, bunlar da çıkacak' öyle bir şey yok. Yani 99 öncesi biliyorsunuz yaşla ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz ve önümüzde tek bir model var. Tek bir formül var daha doğrusu. Onun hesaplarını yapıyoruz. Yani çok sayıda insan var tahmin edeceğiniz gibi. Onların teker teker durumlarını, çalışma günü sayılarını, yıllarını, vesaire işte sosyal güvenlikteki sağlık sigortası primleri bunları gözden geçirip en uygun, en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız. Yani mesafe aldık ama şimdi açıklamayacağım çünkü 'niye şimdi açıklamıyorsunuz?' diyenler var. Bir defa çalışmamız bitmedi. İkincisi, adım adım açıklıyoruz. Zaten açıklasak da Ocak'tan sonra uygulamaya sokulacak. Şimdi açıklamanın bu anlamda acelesi yok. Sözleşmeli personel, geçici işçiler, diğer sorunları açıklayacağız. Aralık ayının ilk haftasında çalışma biter bitmez de Meclise aralık ayında intikal ettireceğimizi zaten paylaştık."

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Ferit
17.10.2022 17:01
Asgari.ücreti dolara bağlasınlar. KKM gibi. Hep zengini korumayın. Normal vatandaşıda düşünün.  
 
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