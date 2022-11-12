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  • Asıl Recep Tayyip Erdoğan gelecek buraya. Marmaray'da yere çöp atan kadın tepki gelince 'Yüksek mevkilerde tanıdıklarım

Asıl Recep Tayyip Erdoğan gelecek buraya. Marmaray'da yere çöp atan kadın tepki gelince 'Yüksek mevkilerde tanıdıklarım var. Buraya Erdoğan gelecek' dedi

Marmaray'da yere çöp atan bir kadın, diğer yolcuların tepkileriyle karşılaşınca "Yüksek mevkilerde tanıdıklarım var. Görürsünüz, buraya Recep Tayyip Erdoğan gelecek" diyerek telefonla bir yakınını arayarak ağlamaya başladı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 14:20
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Marmaray'da yere çöp atan kadın tepki gelince yüksek mevkilerde tanıdıklarım var. Görürsünüz buraya Erdoğan gelecek dedi

Asıl Recep Tayyip Erdoğan gelecek buraya. Marmaray'da yere çöp atan kadın tepki gelince 'Yüksek mevkilerde tanıdıklarım var. Buraya Erdoğan gelecek' dedi
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Marmaray'da yaşanan çöp tartışması gündem oldu. Yere çöp atan bir kadın, trendeki yolcuların tepkisiyle karşılaştı.

"ERDOĞAN BURAYA GELECEK"

Tepkilerle baş edemeyen kadın, "Benim yüksek mevkilerde tanıdıklarım var, Recep Tayyip Erdoğan buraya gelecek" diyerek telefona birisini aradı.

“YETER Kİ ONLARI TESPİT EDEYİM”

Show Haber'in haberine göre; telefondaki kişi de tartışmaya katılarak "Yeter ki onları tespit edeyim ben sen merak etme" şeklinde cevap verdi.

Tartışmanın daha da büyümesiyle kadın bu sefer ağlamaya başladı.

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UmutCan
12.11.2022 15:51
Telefon ettiği adam bu teyzeyi iyi keklemis 😁  
 
Seher
12.11.2022 15:35
Her işi torpille hallettkleri için çöpü bile küstahca torpille yok edecek  
 
M. T
12.11.2022 15:17
Bu Akpliler delirdi .  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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