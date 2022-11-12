Asıl Recep Tayyip Erdoğan gelecek buraya. Marmaray'da yere çöp atan kadın tepki gelince 'Yüksek mevkilerde tanıdıklarım var. Buraya Erdoğan gelecek' dedi

Marmaray'da yaşanan çöp tartışması gündem oldu. Yere çöp atan bir kadın, trendeki yolcuların tepkisiyle karşılaştı.

"ERDOĞAN BURAYA GELECEK"

Tepkilerle baş edemeyen kadın, "Benim yüksek mevkilerde tanıdıklarım var, Recep Tayyip Erdoğan buraya gelecek" diyerek telefona birisini aradı.

“YETER Kİ ONLARI TESPİT EDEYİM”

Show Haber'in haberine göre; telefondaki kişi de tartışmaya katılarak "Yeter ki onları tespit edeyim ben sen merak etme" şeklinde cevap verdi.

Tartışmanın daha da büyümesiyle kadın bu sefer ağlamaya başladı.