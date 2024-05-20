Dursun Özbek ile Erden Timur canlı yayında ters düştü. Ali Koç anlaşmazlığı kameralara yakalandı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçının ardından gelişen olaylar hakkında kamuoyunu bilgilendirmek üzere bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda Özbek; Türkiye Futbol Federasyonu’nda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yaşadıkları gergin anları paylaştı. Koç ile olan bu tartışma ele alınırken, Özbek ve Timur’un arasındaki diyalog, dikkat çekici anlara sahne oldu.

Dursun Özbek ve Erden Timur arasındaki diyalog şu şekilde;

Dursun Özbek: "Anlatmak istiyorum. Müsaade edersen anlatacağım."

Erden Timur: "Siz bilirsiniz de anlatmayın, ne diyeyim başkanım."

Dursun Özbek: "TFF'de bir toplantıdayız. TFF başkanı, ben yanında, Ali Bey diğer tarafta, Erden ben yanımda. 20 tane kulüp başkanları, TFF yetkilileri var. Bir olay oldu, olayın niteliğini hatırlamıyorum. Ali Bey şiddetle kalktı, Erden'e parmağını sallayarak, yanlışsam düzeltebilir misin, sen söyle."

Erden Timur: "Ne dediğini tam hatırlamıyorum, şey dedi herhalde. Bir kişiye dikkat et öyle bir şey dedi."

Dursun Özbek: "Seni mahvedeceğim, parmak salladı, sen Koç Ailesi'ni tanımıyorsun dedi, seni mahvedeceğim, ticaret hayatını bitireceğim, geceleri uyuyamayacaksın dedi."

Erden Timur: "Yok o kısımları demedi başkanım. O nitelikte bir şey dedi."

Dursun Özbek: "Erden tabii benim mevcudiyetim çerçevesinde, ben de kalktım 'Ne diyorsun sen ya' dedim. TFF başkanı iskemlesini geri çekti, aramız açıldı 'Sen kimsin, sen başkanvekilime' dedim, iskonto ederek söyledim. 'Sen kimsin, haddini bil otur aşağı' dedim. Tık aşağı. Sahte kabadayılık başka bir şey, bu olaylar başka bir şey. Onun için iskonto ederek anlattım.