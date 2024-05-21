Şahan Gökbakar art arda 3 derbi mesajı attı. Ortalığı karıştırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şahan Gökbakar art arda 3 derbi mesajı attı. Ortalığı karıştırdı
Galatasaray taraftarı olarak bilinen komedyen Şahan Gökbakar, Fenerbahçe derbisi ile ilgili yaptığı üst üste paylaşımlarla hem sarı-kırmızılı takıma, hem hakeme, hem de Galatasaray taraftarına sinirlendi.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmesi sonrası şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı.

Fenerbahçe puanını 96'ya yükseltirken, Galatasaray 99 puanda kaldı.

Derbi öncesinde başlayan gerginlik, derbi sonrası da devam etti.

Maç sonrası sosyal medya karışırken, derbinin hakemi Arda Kardeşler'e tartışmalı kararlarından dolayı büyük tepki verildi.

Tepki veren isimlerden biri de ünlü komedyen Şahan Gökbakar oldu.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yağmuru yapan Gökbakar, fanatik bir Galatasaraylı olsa da takıma ve taraftara flaş ifadeler kullandı.

s-8f45b48fbb13e5fdca312c72cf88fed17416cebe.webp

Şahan Gökbakar ilk paylaşımında, 'Büyük Galatasaray'ın büyük taraftarı. Amacı belli bazı rakip futbolcular maç öncesi olduğu gibi maç esnasında da ortamı gerecektir. Akıllı olun ve sakın tahriklere kapılmayın! Takım sahada gerekeni yapacaktır!' notunu düştü.

s-ce41cdc1e7594bd97a5c8531fb804ef40ff59303.webp

ARDA KARDEŞLER'E FLAŞ İFADELER
Maçın ardından ise Arda Kardeşler'in fotoğrafını paylaşarak, 'Çok kötü bir hakemsin. Her kararın yanlış. Mertens sarın yanlı. Djiku ikinci sarıdan kırmızın yanlış. Dirsekleri görmezsin, faul yaparlar kalk dersin. En az 2 ayağa basmaya vermedi sarı iki takıma da. Bu derbinin hakemi değilsin. Sen gerçekten çok kötü bir hakemsin.' yazdı.

s-9cf7089826ec1a4308b94ef962970c8a9f2150ab.webp

''SEZONUN EN KÖTÜ GALATASARAY'I''
Daha sonrasında Fenerbahçe'yi tebrik eden Gökbakar, Galatasaray'a sezonun en kötü Galatasaray'ı diyerek 'Sezonun en kötü Galatasaray'ı, sezonun en iyi Fenerbahçe'si... 10 kişi haksızca bırakıldı ve eksiklerine rağmen müthiş top oynadı. Tebrik etmek lazım. Kaleyi bulan şutun yoksa maalesef kazanamıyorsun. Bu yenilgiyi hak ettik. Üzülmeyin ama. Bir zahmet Konyaspor'la en kötü berabere kalıp şampiyon olun beyler...' ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Derbiye flaş soruşturma. İstanbul Valiliği açıkladı
Avrupa Ligi'nde kim şampiyon olacak?
Avrupa Ligi'nde kim şampiyon olacak?
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 21 Mayıs 2024. Bugünkü maçlar
Kenan Yıldız yine yaptı yapacağını. Mucize geri dönüşe imzasını attı
Dursun Özbek ile Erden Timur canlı yayında ters düştü. Ali Koç anlaşmazlığı kameralara yakalandı
Arjantin Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı. Yıldız futbolcu çağrılmadı
Arjantin Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı. Yıldız futbolcu çağrılmadı
Mourinho Fenerbahçe'ye mi Beşiktaş'a mı? Şerafettin Tilki 'Ayıp ayıp' diyerek açıkladı
Beşiktaş tek farkla kazandı şampiyonluğa ilk adımı attı
TFF 3. Lig'de finalistler belli oldu
TFF 3. Lig'de finalistler belli oldu
Karim Benzema veda kararı aldı
Karim Benzema veda kararı aldı
Bodrum kaçtı Çorum yakaladı. TFF 1. Lig'de müthiş düello
Galatasaray'da muhalefetten Fenerbahçe ayaklanması. Dursun Özbek yerden yere vuruldu
Fenerbahçe'den Dursun Özbek açıklaması. Ali Koç'un Rams Park'a neden gittiği ortaya çıktı
Son Haberler
Bakanlık 2 firmaya 7 milyar lira ceza kesti Ekonomi
Bakanlık 2 firmaya 7 milyar lira ceza kesti
Karamuk bitkisinin mucize şifalarını uzmanlar açıkladı Şifalı Bitkiler
Karamuk bitkisinin mucize şifalarını uzmanlar açıkladı
Tarımsal girdi enflasyonunda artış Ekonomi
Tarımsal girdi enflasyonunda artış
Ligde kalma maçında 16 kırmızı kart çıktı Spor
Ligde kalma maçında 16 kırmızı kart çıktı
Diş beyazlatırken dikkat. Uzman isimden kritik uyarı Sağlık
Diş beyazlatırken dikkat. Uzman isimden kritik uyarı
Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı Gündem
Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Ermeni palavraları için 'soykırım' diyen Biden 'İsrail Gazze’de soykırım yapmıyor' dedi Dünya
Ermeni palavraları için 'soykırım' diyen Biden 'İsrail Gazze’de soykırım yapmıyor' dedi