Şahan Gökbakar art arda 3 derbi mesajı attı. Ortalığı karıştırdı

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmesi sonrası şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı.

Fenerbahçe puanını 96'ya yükseltirken, Galatasaray 99 puanda kaldı.

Derbi öncesinde başlayan gerginlik, derbi sonrası da devam etti.

Maç sonrası sosyal medya karışırken, derbinin hakemi Arda Kardeşler'e tartışmalı kararlarından dolayı büyük tepki verildi.

Tepki veren isimlerden biri de ünlü komedyen Şahan Gökbakar oldu.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yağmuru yapan Gökbakar, fanatik bir Galatasaraylı olsa da takıma ve taraftara flaş ifadeler kullandı.

Şahan Gökbakar ilk paylaşımında, 'Büyük Galatasaray'ın büyük taraftarı. Amacı belli bazı rakip futbolcular maç öncesi olduğu gibi maç esnasında da ortamı gerecektir. Akıllı olun ve sakın tahriklere kapılmayın! Takım sahada gerekeni yapacaktır!' notunu düştü.

ARDA KARDEŞLER'E FLAŞ İFADELER

Maçın ardından ise Arda Kardeşler'in fotoğrafını paylaşarak, 'Çok kötü bir hakemsin. Her kararın yanlış. Mertens sarın yanlı. Djiku ikinci sarıdan kırmızın yanlış. Dirsekleri görmezsin, faul yaparlar kalk dersin. En az 2 ayağa basmaya vermedi sarı iki takıma da. Bu derbinin hakemi değilsin. Sen gerçekten çok kötü bir hakemsin.' yazdı.

''SEZONUN EN KÖTÜ GALATASARAY'I''

Daha sonrasında Fenerbahçe'yi tebrik eden Gökbakar, Galatasaray'a sezonun en kötü Galatasaray'ı diyerek 'Sezonun en kötü Galatasaray'ı, sezonun en iyi Fenerbahçe'si... 10 kişi haksızca bırakıldı ve eksiklerine rağmen müthiş top oynadı. Tebrik etmek lazım. Kaleyi bulan şutun yoksa maalesef kazanamıyorsun. Bu yenilgiyi hak ettik. Üzülmeyin ama. Bir zahmet Konyaspor'la en kötü berabere kalıp şampiyon olun beyler...' ifadelerini kullandı.