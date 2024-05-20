Kenan Yıldız yine yaptı yapacağını. Mucize geri dönüşe imzasını attı

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Kenan Yıldız yine yaptı yapacağını. Mucize geri dönüşe imzasını attı
İtalya Serie A’da nefes kesen mücadelede Juventus, Bologna karşısında 3-0'dan geri döndü, milli yıldızımız Kenan Yıldız attığı golle beraberliği getirdi.

Serie A’nın 37. haftasında futbolseverler, Bologna ile Juventus arasında gerçekleşen gol düellosuna tanık oldu. Maç, her iki takımın da üçer golüyle 3-3 sonuçlandı.

Karşılaşmanın hemen başında Bologna, Calafiori’nin 2. dakikada ve Castro’nun 11. dakikada attığı gollerle öne geçti. Calafiori, 53. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak takımını 3-0 öne taşıdı.

Juventus’un geri dönüş umutları, Chiesa’nın 76. dakikada kaydettiği golle alevlendi. Ardından 83. dakikada Milik’in attığı gol, skoru 3-2’ye taşıdı.

Milik’in golünden kısa bir süre sonra, milli yıldızımız Kenan Yıldız, 84. dakikada Bologna savunmasının büyük hatasını değerlendirerek uzak mesafeden attığı golle maçın skorunu belirledi: 3-3.

Kenan Yıldız, 57. dakikada Gatti’nin yerine oyuna girerek etkili bir performans sergiledi.

Bu heyecan verici sonuçla Juventus, son hafta öncesinde 68 puanla Bologna’nın hemen altında, ligde 4. sırada kendine yer buldu.

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