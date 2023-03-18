Galatasaray'daki gizli toplantı deşifre oldu. Dursun Özbek'in Okan Buruk'tan ne istediğini Şerafettin Tilki açıkladı

Skandallar.

Tartışmalar.

Yok olamaz dediğimiz ilişkiler. Siyaset- ticaret - futbol.

Uçup giden paralar.

Borçlar..

Futbol dünyamızın ‘En’ leri.

Aslında gizli saklı değil.

Maalesef saklayanlar, aslında açığa çıkarması gerekenler. Yani spor medyasının geneli.

Gazeteciler nasıl olur da, olanı yazmayayım. Yorum yapmayayım peşinde olabilir!

Hayal alemindeler.

Gerçeği yazan; kapı dışarı ediliyor. Ucu bir yerlere dokunduğu için.

Yazık!..

Hepsine inat, perde arkasında olup biteni sizlerle paylaşıyorum.

Bu kez konumuz çok farklı. Yazının girişinde sıraladıklarımın ötesinde.

Uzatmadan konuya girelim.

Futbolda dün yok. Hep yarın var.

Topun üç direk arasına girmesi. Sonuç yani.

Gerisi boş.

Okan Buruk. Sezon başındaki çalkantılar ile hedef tahtasında idi.

Kelle avcıları kapıda.

Önce eski oyunculardan kurulu ‘konsey’ iş başı yaptı.

Hatırlayın bu köşede yazmıştım. İlk öğrenen de sizlerdiniz.

Hani konsey Başkan Dursun Özbek’in izni ile Buruk’un akıl hocası olmuş, ardından hoca da, takım da yüksek uçuşa geçmişti.

Konseyin çok özel temsilcisi Suat Kaya. Ayrıcı Cüneyt Tanman ve Tugay Kerimoğlu yeniden başkanın kapısını çaldılar.

Bendeniz de oradaydım(!) Yerin kulağı olarak tabii.

Konsey temsilcileri özetle şöyle dediler:

"Yüksek müsadeniz ile üstümüze düşeni yaptık. Sonuç aldık. Ancak büyük eksiklik fark ettik."

Pür dikkat kesilen Özbek’in gözleri iyice açıldı.

Bir şey diyecek oldu. Vazgeçti. Devam der gibi mimik yaptı..

Devamında daha da şaşkına döndü.

"Okan hocanın kafasının rahat olması gerekiyor. Şimdiden Şampiyonlar Ligi için yurt dışından hoca arayışları yapılıyor şeklinde sözler dolaşıyor. Bunlar hocaya soruluyor. Yaşanan polemikten hocanın kafası rahatsız. Motivasyon kaybı olursa takıma da yansır. Bunun arkası çorap söküğü gibi gelir..’

Özbek tek kelime etmedi. Çay, kahve.. muhabbetine sardı. Özbek, o ara asistanını çağırıp kulagına bir şeyler fısıldadı.

Sohbet koyulaştı. Özellikle uzadı. Derken asistan kapıyı çaldı.

- Sayın Başkanım, davetinizi ilettiğim Okan hoca geldi, dedi.

Bu kez konsey temsilcilerinin gözleri fal taşı gibi açıldı.

Hoş, beş derken Özbek direk konuya girdi:

“Okan hocam ben görevde kalmaya devam edeceğim. Bu süreçte seninle çalışma konusunda kararlıyım. Bunu böyle ortamda açıklamak istedim. Tabii kabul edersen. Ayrıntıları konuşur nasıl olsa anlaşırız..”

Okan hoca hiç düşünmedi. “Siz nasıl uygun görürseniz öylesi kabulüm başkanım” karşılığını verdi.

Böylece Haziran sonu sözleşmesi bitecek olan Okan Buruk ile devam kararı alındı. Mali şartlar sezon sonunda yaşanması muhtemel şampiyonluk sonrası yazıya dökülecek.

Bu yıl içinde yapılacak olağan kongrede Özbek’in göreve devam etmesi başkanlık koltuğunda 3 yıl daha oturması anlamına geliyor.

Aynı süre Buruk hoca içinde şimdiden tescillenmiş oldu!..

Kapalı kapılar ardında olsa da, sarı, kırmızılı camia için güzel haber. Her iki taraf için de hayırlı olsun.

Bir anektod daha. Teknik ekibe yeni katılımlar da olacak.

Tıpkı yeni yönetime de olacağı gibi.