Dursun Özbek transfer için uçtu!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve bazı yönetim kurulu üyeleri, bu sabah 11.00 sularında kalkan özel uçakla Monte Carlo'ya gitti.



Özbek ve yöneticilerinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması kura çekimi için Monte Carlo'ya gittikleri öğrenildi. Ancak, perşembe akşamı TSİ 19.00'da yapılacak kura çekimi öncesi Monaco Kulübü ile de görüşme yapacak.

WILFRIED SINGO İLE DÖNEBİLİR

Monaco ile yapılacak görüşmelerde Wilfried Singo transferine son noktanın konulması ve aynı uçakla İstanbul'a gelinmesi hedefleniyor. Galatasaray, Singo transferi için Monaco ile yaptığı görüşmelerde prensipte anlaşma sağladı.

Anlaşmanın şartlarında 30 milyon euro bonservis, 5 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10'luk pay bulunuyor. Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcu ile de 5 milyon euro bandında bir anlaşma sağladı.

