Dursun Özbek transfer için uçtu!

Kaynak: Haber Merkezi
Dursun Özbek transfer için uçtu!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Wilfried Singo transferi için gaza bastı. Özbek, Şampiyonlar Ligi için kura çekimi ve yıldız oyuncunun transferini tamamlamak için Monaco'ya gitti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve bazı yönetim kurulu üyeleri, bu sabah 11.00 sularında kalkan özel uçakla Monte Carlo'ya gitti.

Özbek ve yöneticilerinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması kura çekimi için Monte Carlo'ya gittikleri öğrenildi. Ancak, perşembe akşamı TSİ 19.00'da yapılacak kura çekimi öncesi Monaco Kulübü ile de görüşme yapacak.

Süper Lig devi bombayı patlatıyor! N'Golo Kante sürprizi: Havalimanı dolup taşacakSüper Lig devi bombayı patlatıyor! N'Golo Kante sürprizi: Havalimanı dolup taşacak

g.jpg

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gece yarısı mesaj! Benfica'da kriz çıktı: Maça saatler kala...Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gece yarısı mesaj! Benfica'da kriz çıktı: Maça saatler kala...

WILFRIED SINGO İLE DÖNEBİLİR

Monaco ile yapılacak görüşmelerde Wilfried Singo transferine son noktanın konulması ve aynı uçakla İstanbul'a gelinmesi hedefleniyor. Galatasaray, Singo transferi için Monaco ile yaptığı görüşmelerde prensipte anlaşma sağladı.

Anlaşmanın şartlarında 30 milyon euro bonservis, 5 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10'luk pay bulunuyor. Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcu ile de 5 milyon euro bandında bir anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'ye Benfica maçı öncesi büyük şok! Mourinho'nun planları altüst oldu: Yıldız oyuncu antrenmanı tamamlayamadıFenerbahçe'ye Benfica maçı öncesi büyük şok! Mourinho'nun planları altüst oldu: Yıldız oyuncu antrenmanı tamamlayamadı

Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe maçı öncesi tepki çeken karar!Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe maçı öncesi tepki çeken karar!

Galatasaray'ın yeni harcama limitini duyan kulaklarına inanamadı!Galatasaray'ın yeni harcama limitini duyan kulaklarına inanamadı!

Vasco de Gama Galatasaray'ın yıldızı için yeniden devrede!Vasco de Gama Galatasaray'ın yıldızı için yeniden devrede!

Son Haberler
Fenerbahçe Galatasaray'ın istediği kaleci için devreye girdi!
Fenerbahçe Galatasaray'ın istediği kaleci için devreye girdi!
Silvan’da TIR faciası! Şoför araçta sıkıştı
Silvan’da TIR faciası! Şoför araçta sıkıştı
10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs saklandığı yerde yakalandı!
10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs saklandığı yerde yakalandı!
Çinko fiyatları yükselişe geçti
Çinko fiyatları yükselişe geçti
Hindistan'da sel felaketi: Binlerce kişi tahliye edildi, ordu harekete geçti
Hindistan'da sel felaketi: Binlerce kişi tahliye edildi, ordu harekete geçti