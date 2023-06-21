Dursun Özbek'ten transfer hakkında açıklama

Topkapı Üniversitesi’nin mezuniyet töreni, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşti.

Törende; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı yer aldı.

Tören öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dursun Özbek, öğrencilere gelecek yıllarında başarı dileklerinde bulunarak şunları söyledi:

"Sevgili Nihat daha önceden bildirmişti. Bugün de Topkapı Üniversitesi’nin mezuniyet töreni var. Değerli gençlerle burada sohbet etme fırsatını verdiği için sevgili Nihat’a çok teşekkür ediyorum. Biz bu gençlere deneyimlerimizi, hayat tarzımızı, özellikle Türkiye’nin Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını kutlayacağımız bu dönemde birikimlerimizi anlatmak için buradayız. Hepsine önümüzdeki dönemde hayatlarında başarılar diliyorum. İnşallah da Türkiye Cumhuriyeti’ne büyük hizmetlerde bulunacaklar. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ‘Bizim umudumuz gençlerde’ onlara da bundan sonraki yollarında başarılar diliyorum.''

“GALATASARAY BAŞARIYA ODAKLI BİR TAKIM”

Galatasaray’ın gücünü Avrupa’da göstereceğini dile getiren Dursun Özbek, “İnşallah, taraftarlarımızın ve Türkiye’nin yüzünü kara çıkarmamak için Şampiyonlar Ligi’nde en iyi şekilde mücadele etmeye çalışacağız. Galatasaray başarıya odaklı bir takım. Dolayısıyla bu yüzümüzü de turnuvada göstermek istiyoruz” diye konuştu.



“TRANSFER PİYASASI GEÇMİŞ YILLAR GİBİ DEĞİL”

Transferler için yoğun bir çalışma yaptıklarını ifade eden Başkan Dursun Özbek, “Transfer için son derece ciddi ve yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Transfer piyasası geçmiş yıllar gibi değil. Gayet yüksek. Dolayısıyla taraftarlarımız hiç merak etmesinler. Galatasaray için en iyisi neyse onu yapacağız. Herkes buna dahil” şeklinde konuştu.

NİHAT KIRMIZI: ÖĞRENCİLERİMİZ BU YÖNLENDİRMELERLE HAYATLARINDA KİLİT OLAN ANAHTARI ALACAKLAR

Katılımlarından dolayı Dursun Özbek’e teşekkürlerini sunan Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, “Türkiye’nin 100’üncü yılında şampiyon olmuş, Türkiye’nin en büyük STK’sının Başkanı Dursun Özbek’in bizi şereflendirmesi, onurlandırması bizim için bir gurur kaynağı. Öğrencilere tecrübelerini, bugüne kadar geçtiği öğrencilik dönemlerinden hem iş hayatından hem de Galatasaray’ımızın lideri olarak başına gelen bazı örneklerle öğrencilerimize bilgiler verecek, onları yönlendirecektir.

Öğrencilerimiz de eminiz ki başkanımızın bu yönlendirmeleriyle hayatlarında gerçekten kilit olan anahtarı alacaklar. Bu anahtarlardan biri olan diploma ile beraber bundan sonraki hayatlarında başarılı, vatana, millete ve inşallah Galatasaray’ımıza faydalı birer iş insanı olacaklardır. Çünkü biz buradan çok önemli bilim adamları yetiştirdik. Çok önemli spor adamları, sanatçılar ve iş hayatına katılacak birçok iş insanları yetiştirdik. Onları mezun ediyoruz. Bundan sonra önümüzdeki yıllarda da mezuniyetlerimiz devam edecek. Sayın Başkanımıza katılımlarından ve bizi şereflendirdiklerinde dolayı çok teşekkür ederim” diye konuştu.