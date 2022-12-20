Galatasaray'dan Ronaldo itirafı: İmkanımız yok

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Cristiano Ronaldo transferiyle ilgili ''Bugün böyle bir imkanımız yok." dedi.

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özbek, ''Okan Hoca'nın bir rapor sunmasını bekliyoruz. Şampiyonluk yolunda Galatasaray özellikle bu sene çok iddialı. Bunun sıkıntıya uğramaması için eksikler varsa, transfer yapacağız. Ancak geldiğimiz finansal noktayı da ihmal etmiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Başkan Dursun Özbek, Ronaldo ile ilgili ise "Cristiano Ronaldo'yu hangi hoca veya yönetim kadrosuna almak istemez? İsteriz ama Ronaldo'nun oynayabileceği bir mali yapıya sahip miyiz, değil miyiz? Bugün böyle bir imkanımız yok." dedi.