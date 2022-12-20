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Galatasaray'dan Ronaldo itirafı: İmkanımız yok

Galatasaray Başkanı yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Ronaldo konusuna değinen Özbek, "Öyle bir imkanımız yok" diyerek transferin imkansız olduğuna vurgu yaptı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 14:02
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Dursun Özbek: Ronaldo'nun nesini soruyorsunuz

Galatasaray'dan Ronaldo itirafı: İmkanımız yok
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Cristiano Ronaldo transferiyle ilgili ''Bugün böyle bir imkanımız yok." dedi.

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özbek, ''Okan Hoca'nın bir rapor sunmasını bekliyoruz. Şampiyonluk yolunda Galatasaray özellikle bu sene çok iddialı. Bunun sıkıntıya uğramaması için eksikler varsa, transfer yapacağız. Ancak geldiğimiz finansal noktayı da ihmal etmiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Başkan Dursun Özbek, Ronaldo ile ilgili ise "Cristiano Ronaldo'yu hangi hoca veya yönetim kadrosuna almak istemez? İsteriz ama Ronaldo'nun oynayabileceği bir mali yapıya sahip miyiz, değil miyiz? Bugün böyle bir imkanımız yok." dedi.

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Sedat
20.12.2022 14:58
Posası çıkmış futbolculara sırf reklam olsun diye para vermeyin. Ülkenin parasına yazık. Sahalarda 8 yabancı 3 Türk futbolcu oluyor Türkiye birinci ligi değil Birleşmiş Milletler birinci ligi gibi.  
 
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