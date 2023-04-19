Dürüst gurbetçi ezber bozdu. 'En büyük paran 200 TL bir kilo peynir alabiliyor musun?'

YouTube’da yayın yapan Medyali TV’de yayınlanan sokak röportajında konuşan gurbetçi bir vatandaş, ekonominin durumundan bahsetti.



Eskişehir'de yapılan röportajda konuşan gurbetçi vatandaş, Almanya ile Türkiye'yi şu sözlerle kıyasladı:



“ALMANYA; NE BATMASI ABİ?”

"Yurt dışında kalıyorum, Almanya'da. Benim eurom var, rahatça geçerim. Ne batması abi? En basiti. En büyük paran 200 TL, bir kilo peynir alabiliyor musun? Yarım kilo kıyma alıyorsun. Benim aldığım günlük 160 Euro, en kral kıyma 8 Euro. Etin en kralı 20 Euro. Araştırın, bir gram yalanım varsa... Yurt dışındakiler geliyor, bir kasabada bir yerde kalıyorlar. Bir pazara gidip alışveriş yapıyorlar, 'Aa burası dört dörtlük' diyorlar."



“İSTEDİĞİMİ YİYİP İÇİYORUM”

Muhabir "Enflasyon her yerde var diyorlar." diyerek Almanya'daki durumu sordu. Gurbetçi vatandaş "Enflasyon bizde de var, ilk defa. Yüzde 7-8 var. Yalan değil. Ama tatile gelebiliyorum. Benim hiç düşünmem gerekmiyor 'Bugün bizim evde et pişecek mi, kıymalı bir şey olacak mı?' diye. İstediğimi yiyip içiyorum. Kapımın önünde 3 tane araba var. İyi şey yaptı mı? Yaptı. İnkar etmeyeceksin. Ama nasıl yapıldı?" yanıtını verdi.



“GURBETÇİLER OY KULLANMASIN”

Muhabirin "Gurbetçilerin oy kullanmasını doğru buluyor musunuz?" sorusuna ise "Bulmuyorum. Çünkü sen burada, bu insanların haklarıyla oynuyorsun." yorumunu yaptı.