Ülkenin durumunu isyan ederek anlattı. 80 yaşındaki vatandaş sokak röportajında çıldırdı

Sokak röportajında hangi partiye oy vereceğini açıklayan 80 yaşındaki adam hayat pahalılığına isyan etti.

Ülkenin durumunu isyan ederek anlattı. 80 yaşındaki vatandaş sokak röportajında çıldırdı

Editör: Gülsüm Acıyan

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala sokak röportajları halkın nabzını tutmaya devam ediyor.

Derinleşen ekonomik krizin eşiğinde vatandaşlar isyan ediyor. Markete, pazara giden vatandaşlar hergün yeni bir ürüne zamla karşılaşıyor.

Ağaçkakan TV’nin sokak röportajında 80 yaşında olduğunu söyleyen yaşlı adam CHP’ye oy vereceğini söyleyerek hayat pahallığına isyan etti.

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Muhabirin “14 Mayıs'taki seçimlerde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz” sorusuna cevap veren yaşlı adam şunları söyledi.

Ben CHP'ye vereceğim niye veriyorum yeter yeter yeter yeter yoruldum. Elbiselerimi yırtacağım artık, yoruldum. Yoruldum ben, yoruldum artık yürüyemiyorum 80 yaşındayım yürüyemiyorum. Ben bir tane aspirini aldım 500 liraydı (5 TL) şimdi oldu 33 TL. Ben neyle idare edeceğim.

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