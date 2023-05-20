AKP iktidarında 200 TL pul oldu. Erdoğan 'ekonomistim' demişti

Piyasadaki en büyük banknot olan 200 TL'nin tedavüldeki sayısında dev artış. O artış da yüzde 603 olarak kayıtlara geçti. Bu artış artış ülkedeki kötü gidişatı da gözler önüne seriyor.

Milli Gazete'nin haberine göre, özellikle "tek adam"lık sisteminin resmi başlangıcı olan 2018'den bu yana 200 TL'nin durumuna bakıldığında, elde edilen sonuçlar daha da çarpıcı hale geliyor.

Nisan 2018'e göre Nisan 2023 sonunda dolaşımdaki 200 TL'lik banknot sayısı, yüzde 603.8'lik bir artışla 170 milyon 456 bin 576 adetten 1 milyar 199 milyon 594 bin 983 adede yükseldi. Son bir yılda ise 200 TL'lik banknot sayısı yüzde 88 oranında arttı. Kâğıt paralarla ilgili diğer detaylar da ilginç sonuçlar içeriyor. Örneğin, adet bazında en yüksek ikinci artış oranına sahip olan 10 TL ise TL'nin değer kaybı nedeniyle giderek bozuk para haline dönüşüyor. Bu paranın sayısı, Nisan 2018'den bu yana yüzde 125.8 artarak 488 milyon 662 bin 305 adede ulaştı. Son bir yılda ise yüzde 43.1 oranında artış gözlendi

Bunların yanı sıra, Nisan 2018'den bu yana 100 TL sayısı yüzde 75.1 artarak 1 milyar 322 milyon 696 bin 495 adete, 50 TL sayısı yüzde 33.8 artarak 455 milyon 810 bin 338 adete, 20 TL sayısı yüzde 5.1 düşerek 220 milyon 964 bin 449 adete ve 5 TL sayısı yüzde 82.3 artarak 404 milyon 894 bin 50 adete ulaştı.

Ayrıca, enflasyon verilerindeki artış da son derece dikkat çekici. Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre, Nisan 2018'den Nisan 2023'e kadar tüketici enflasyonu (TÜFE) yüzde 279.3, yurtiçi üretici enflasyonu (Yİ-ÜFE) ise yüzde 533.2 arttı. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) uzun yıllardır hesapladığı İstanbul-TÜFE'deki artış ise yüzde 347.7 oldu.

TÜRK-İŞ'in açlık ve yoksulluk sınırı verileri, işçilerin yaşadığı sorunların son dönemde ne kadar arttığını gösteriyor. Nisan 2018'de 1680 lira olan açlık sınırı, Nisan 2023'e gelindiğinde yüzde 503.3 artışla 10 bin 135 liraya ulaştı. Yoksulluk sınırı ise 5 bin 473 liradan 33 bin 15 liraya yükseldi.