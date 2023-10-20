Mucize ot neredeyse tüm hastalıklara iyi geliyor. Cildi pırıl pırıl yapıyor. Mideyi saat gibi tıkır tıkır çalıştırıyor

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Cildi pırıl pırıl yapan, mideyi saat gibi tıkır tıkır çalıştıran neredeyse tüm hastalıklarına iyi gelen pelin otu dikkatlerden kaçmadı.

Pelin otuyla ilgili detaylar…

PELİN OTU NEDİR?

Pelin otu bitkisi yetiştiği asıl coğrafya Avrupa’dır. Yurdumuzda da Kuzey bölgelerinde, Güney ve İç Anadolu’da yabani şekilde yetişmektedir.

Pelin otu papatyagiller türünden bir bitkidir. Genellikle yetiştiği alan dağlardır. Toprak yapısı oldukça zengin olmalıdır; bu nedenle çoğunlukla kültür topraklarında da yetiştirilebilmektedir.

Avrupa’nın Akdeniz kıyılarından başlayan pelin otu serüveni, oradan İskandinav ülkelerine ve hatta Hindistan’a ve Sibirya’ya kadar yayılmıştır. Daha sonra ünü, Meksika ve Alaska bölgelerine dek taşınmıştır.

PELİN OTU FAYDALARI NELERDİR?

-Karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarını destekler.

-Kan akışını düzenli ve sağlıklı bir şekilde sağlar.

-Güçlü bir antioksidan kaynağıdır.

-Ciltteki yaraların ve hasarların iyileşme sürecini hızlandırır.

-Mide sağlığını korur ve sindirimi kolaylaştırır.

-Bağırsak spazmlarına karşı etkilidir ve tedavi edici özellik taşır.

-Cinsel performansı ve isteği artırır.

-Ciltteki tahriş ve ağrıları giderir.

-Ateşli hastalıklarda ateşi düşürür.

-Kadınlarda adet döneminde görülen ağrı, bulantı, kramp, bitkinlik ve iştahsızlık gibi sorunlara iyi gelir. Ayrıca adet söktürücü olarak da kullanılır.

-Stresi ve gerginliği azaltır, sakinleştirir.

-Bağırsaklardaki solucan ve parazitleri temizler. Besinlerin emilimine yardımcı olur.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklara karşı koruma sağlar.

-Uyku problemlerine çözüm olur.

-Mide ve sindirim rahatsızlıklarını tedavi eder. İştahı açar.

-Vücuda enerji verir, canlandırır ve idrar söktürür.

-Grip gibi hastalıklarda direnç arttırır. Vücuttaki parazitleri öldürür.

-Kanser tedavisinde faydalıdır.

-Şeker hastalığı gibi önemli hastalıklarda pelin otu çayı kullanılır.

-Yağlanma, ödem ve enfeksiyonlara karşı etkilidir.

-Romatizma ağrılarını azaltır, özellikle kışın rahatlatır.

-Böbrek üstü bezlerine iyi gelir, böbrek hastalarında pelin otu çayı tercih edilir.

PELİN OTU NASIL KULLANILIR?

Pelin otu, Artemisia cinsine ait bir bitkidir. Yaprakları ve çiçekleri tıbbi amaçlarla kullanılır. Pelin otunun faydaları arasında sindirim sistemi, bağışıklık sistemi, kan dolaşımı ve cilt sağlığı için yararlı olması sayılabilir.

Pelin otu, içerdiği uyuşturucu ve zehirli maddeler sebebiyle uzun süreli kullanımlarda vücudunuza zarar verebilir. Bu nedenle doktor gözetiminde kullanmanız kesinlikle tavsiye edilmektedir.

Pelin otu yemeklere ve salatalara da katılarak kullanılabilmektedir; ancak tedavi amacıyla kullanıyorsanız çayını demleyerek kullanmanız faydasını daha etkili görmenizi sağlayacaktır. Pelin otu çayının tadı acı olacağından dolayı kolayca içebilmeniz açısından balla tatlandırarak içebilirsiniz.

Pelin otu yağı ise pelin otunun cilde olan etkilerini barındırır. Bu yağı cildinizdeki tahriş veya yara olmuş bölgelere masaj yaparak uygulayabilir ardından bir süre beklettikten sonra durulayabilirsiniz. Böylelikle cildinize iyileştirici etkileri olacaktır.

Pelin otunu ağzı kapalı bir pakette veya poşette saklamanız tavsiye edilir. Poşetinin ağzı açık şekilde sakladığınızda hava alacağından dolayı pelin otu yaprakları olduğundan fazla kuruyacaktır, toz halinde ve kolay dökülür kıvama gelebilir.

Pelin otu kullanımında dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da hamilelikte pelin otu kullanılması tehlikelidir. İçerdiği zehirli ve uyuşturucu maddeler sebebiyle hamileler kullanmamalıdır.