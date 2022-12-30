Herkese var da bize yog mi: Düşük maaşlı emeklinin gözü kulağı Beştepe’de

Bağlama oranlarının düşük tutulması nedeniyle milyonlarca emekli, asgari ücretin altında aldıkları maaşla geçim savaşı veriyor. Bunların büyük bölümü de 3.500'lira maaşa mecbur bırakıldı. Bu duruma isyan eden emekliler, EYT'ye çözüm getiren iktidarın bu sefer de maaşlara düzenleme yapmasını istiyor.

TÜİK'E GÖRE OLMASIN

Emekliler en düşük maaşın asgari ücret seviyesine çıkmasını talep ederken, Birleşik Emekliler Sendikası Başkanı Mahmut Şengül de "Emekli maaş artışlarımızın, TÜİK'e göre değil, asgari ücretin üstünde olan 20 yıl önceki emeklinin alım gücüne göre verilmesini talep ediyoruz" açıklaması yaptı.

HAYDİ YAP DA GÖRELİM

İYİ Parti lideri Meral Akşener de Erdoğan'a seslenerek, "Siyasi rekabeti dedikoduyla değil, hizmetle yap da kazanan milletimiz olsun. Yapılan düzenleme EYT'li kardeşlerime hayırlı olsun. Sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var. Haydi bakalım, bizden önce yap da görelim" dedi.