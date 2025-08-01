Duyanlar inanamadı! Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın dönüş tarihi belli oldu

Fenerbahçe, Feyenoord maçlarının hazırlıklarını sürdürüyor. Sakatlıkları devam eden Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş ve Anderson Talisca dışındaki futbolcular, takımla birlikte çalışmalarına devam ediyor.

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ANDERSON TALISCA 1 HAFTA İÇİNDE SAHALARA DÖNECEK

TRT Spor'da yer alan habere göre; Anderson Talisca'nın 1 hafta içerisinde sahalara döneceği belirtildi. Tecrübeli oyuncunun da bu süreçte ekstra çalışmalar yaptığı ve bir an önce sahalara dönmek istediği kaydedildi.

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