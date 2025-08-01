Duyanlar inanamadı! Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın dönüş tarihi belli oldu

Fenerbahçe, Feyenoord maçlarının hazırlıklarını sürdürüyor. Sakatlıkları devam eden Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş ve Anderson Talisca dışındaki futbolcular, takımla birlikte çalışmalarına devam ediyor.
Semih Kılıçsoy resmen veda etti! İmza atmaya gidiyor: İşte uçağının ineceği saat
Galatasaray ters köşe yaptı! Gizli transfer operasyonu: Hiç duymadığınız 3 isim var
ANDERSON TALISCA 1 HAFTA İÇİNDE SAHALARA DÖNECEK
TRT Spor'da yer alan habere göre; Anderson Talisca'nın 1 hafta içerisinde sahalara döneceği belirtildi. Tecrübeli oyuncunun da bu süreçte ekstra çalışmalar yaptığı ve bir an önce sahalara dönmek istediği kaydedildi.
Ali Koç gözünü kararttı! Dünyanın konuşacağı transfer harekatı: Victor Osimhen'e nazire yapacaklar
Roberto Mancini Süper Lig'e dönüyor! Görüşmeyi resmen açıkladılar