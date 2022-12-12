Düzce'de deprem!

Düzce'de merkez üssünü Sarıdere Gölyaka olduğu bölgede 3.1 büyüklüğünde deprem olduğu açıklandı.

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre depremin derinliği ise 4.5 olarak belirtildi.

23 KASIM'DA DÜZCE'DE 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Deprem, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu çok sayıda kentte hissedilmişti.

Düzce'de 2 kişinin hayatını kaybettiği 22 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Depremin ardından 35 artçı sarsıntı kaydedilmişti. Düzce ve Sakarya'da okullar tatil edilmişti.

Bölgede artçı sarsıntıların olmaya devam ettiği kaydedildi.