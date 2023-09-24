Düzce'de orman yangını söndürüldü. Kundaklamayla çıktığı belirlendi

Düzce'nin Bahçelievler Mahallesi 43. Sokak çevresinde bulunan ormanlık alanda 3 ayrı noktada yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uğraşları neticesinde yangın söndürülürken, 5 dönümlük alan küle döndü. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman ve AFAD İl Müdürü Ali Kartal bölgede incelemelerde bulunarak, ekiplerden bilgi aldı.



KUNDAKLAMAYLA ÇIKTIĞI BELİRLENDİ

Küllerin arasında kalan bir kirpi sağlık personeli tarafından kurtarıldı. Polis ekipleri yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek iz süren ekipleri, yangının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklama sonucu çıktığını belirledi. Polis, kaçan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.