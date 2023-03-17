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Hurda yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Düzce’de hurda yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 16:53
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Düzce’de trafik kazası: 1 yaralı

Hurda yüklü tır devrildi: 1 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Düzce’de Akçakoca karayolunda meydana gelen trafik kazası hurda yüklü tır devrildi sürücüsü yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Düzce D-655 karayolu Tepeköy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre A. G. idaresindeki hurda yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüye sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken tırın kaldırılmasının ardından yol tamamen trafiğe açıldı.

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