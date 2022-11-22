Katar ahlak polisi ceza yağdırıyor

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre, Katar Ahlak Polisi (Gasht-e-Ershad), sokaklarda dolaşan ve halkın ülkenin yasalarına, kurallarına ve geleneklerine uymayanlara ağır cezalar veriyor.

Dünya Kupası'nı izlemeye giden taraftarların uyması gereken kurallar şunlar.

Kadınların omuzlarını ve dizlerini göstermesine izin verilmemekte ve kıyafetlerin kışkırtıcı ve dar olmaması istenmekte.

Erkekler için de V yakalı tişört giyememek, göğüslerin açık olmaması gerekiyor.

Selamlaşmaya gelince...

Ülkenin örf ve adete göre erkeklere selam verirken sağ el, kadınlara hitap edilirken ise kalbe doğru kaldırılmalı.

Ayrıca, açıkça izin verilmediği sürece resmi binaların veya Katar sakinlerinin fotoğrafları çekilemez.

Katar 2022 Dünya Kupası sırasında bir taraftarın karşılaşabileceği mali ve hapis cezaları ise şunlar.

• Halka açık yollarda alkol tüketmek, 806 avro ve hapis cezası.

• Uyuşturucu tüketmek, 806 avrodan başlıyor, hapis cezası veya sınır dışı edilme.

• Sokağa çöp atmak 2.685 avro para cezası.

• Kıyafet kurallarına uyulmaması, binaya giriş yasağı.

• Eşcinsellik, bir yıldan üç yıla kadar hapis.

• Müstehcen hareketler yapmak, 805 avro ve altı yıla kadar hapis cezası.

• Sadakatsizlik, yedi yıla kadar hapis.