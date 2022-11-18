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  • Meksika polisi hırsızlık yapana acımadı. Hırsızın poposuna sert bir tahtayla falaka yaptılar

Meksika polisi hırsızlık yapana acımadı. Hırsızın poposuna sert bir tahtayla falaka yaptılar

Meksika polisleri, hırsızlık yaptığı iddia edilen bir adamı ilginç bir şekilde cezalandırdı. O anlar sosyal medyada büyük tepki topladı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 09:20
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Hırsızın poposuna sert bir tahtayla falaka yaptılar. Meksika polisi hırsızlık yapana acımadı

Meksika polisi hırsızlık yapana acımadı. Hırsızın poposuna sert bir tahtayla falaka yaptılar
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Oda TV'de yer alan haberde, Meksika’da çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu videoda, hırsızlık yaptığı için bir kişinin poposuna sert bir tahtayla vurulduğu görüntüler yer aldı.

Üç siyah kıyafetli “polisin” görüldüğü videoda bir polis hırsız olduğu iddia edilen kişinin poposuna tahta cinsi bir alet ile sert bir şekilde vururken diğer iki polis adamın ellerini ve ayaklarını tuttu.

Söz konusu hırsız aldığı her darbe sonrasında acı içinde kıvranarak polislerin elinden kaçmaya çalıştı.

O anlar sosyal medyada gündem olmakla beraber birçok tepkiyi de beraberinde getirdi.

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Ömer KARACAN
18.11.2022 09:41
TCK da değişiklik yapılmalı hırsızlara bu ceza verilmeli ki caydırıcı olsun  
 
vatandaş rıza
18.11.2022 09:36
Hırsız olup olmadığına polis mi karar verecek? Polisin görevi yakalamak, delilleri toplamak ve hakim karşısına çıkarmak. Meksika polis devleti.  
 
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