Meksika polisi hırsızlık yapana acımadı. Hırsızın poposuna sert bir tahtayla falaka yaptılar

Oda TV'de yer alan haberde, Meksika’da çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu videoda, hırsızlık yaptığı için bir kişinin poposuna sert bir tahtayla vurulduğu görüntüler yer aldı.



Üç siyah kıyafetli “polisin” görüldüğü videoda bir polis hırsız olduğu iddia edilen kişinin poposuna tahta cinsi bir alet ile sert bir şekilde vururken diğer iki polis adamın ellerini ve ayaklarını tuttu.



Söz konusu hırsız aldığı her darbe sonrasında acı içinde kıvranarak polislerin elinden kaçmaya çalıştı.



O anlar sosyal medyada gündem olmakla beraber birçok tepkiyi de beraberinde getirdi.