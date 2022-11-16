Bir polisin İstiklal Caddesi'nde gece yürüdüğü görüntüler olay oldu

13 Kasım Pazar günü Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken 81 vatandaşımız da yaralandı. Terör saldırısı, tüm Türkiye’yi yasa boğmuştu.
Bir polis memurunun saldırının yapıldığı İstiklal Caddesi’nde paylaştığı bir video sosyal medyada gündem oldu.
Videoda, bir polis memuru üniformalı bir şekilde İstiklal Caddesi’nde yürürken kaydettirdiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Saldırı akşamı Taksim’de kaydedilen görüntüler kısa sürede 2 milyona yakın izlenme aldı.
Polis memurunun caddede yürüdüğü görüntüleri paylaştığı videonun arka planında ise Ali Kınık’ın “Tanrı’nın Ordusu” şarkısı yer aldı.
Tanrı’nın Ordusu adlı şarkının sözleri:
Şahit olsun yakın, ırak
Kanımla sulanan toprak
Bu göğe yükselen bayrak
Bu Tanrı'nın ordusu
Şahit olsun yakın, ırak
Kanımla sulanan toprak
Bu göğe yükselen bayrak
Bu Tanrı'nın ordusu
Bu dört yana savrulan Türk
Bu acıyla doğrulan Türk
Bu adıyla çağrılan Türk
Bu Tanrı'nın ordusu
Bu dört yana savrulan Türk
Bu acıyla doğrulan Türk
Bu adıyla çağrılan Türk
Bu Tanrı'nın ordusu
Ya bismillah, ya bismillah
Öpülecek nice mazlum eli var
Bükülecek nice zalim bileği
Ya bismillah, ya bismillah
Dualarla tamamlanmış uykusu
Korkusu var, geç kalmanın korkusu
Vakit tamam, bu Tanrı'nın ordusu
El muzaffer daima
Bur'da henüz doğmayan Türk
Can verip baş eğmeyen Türk
Bu âleme sığmayan Türk
Bu Tanrı'nın ordusu
Bur'da henüz doğmayan Türk
Can verip baş eğmeyen Türk
Bu âleme sığmayan Türk
Bu Tanrı'nın ordusu
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