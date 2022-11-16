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  • Bir polisin İstiklal Caddesi'nde gece yürüdüğü görüntüler olay oldu

Bir polisin İstiklal Caddesi'nde gece yürüdüğü görüntüler olay oldu

Bir çevik kuvvet polisi, İstiklal Caddesi'nde gece vakti yürüdüğü anları sosyal medyada paylaştı. Söz konusu video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 09:41
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Beyoğlu'nda saldırının olduğu akşam bir polisin İstiklal Caddesi'nde gece yürüdüğü görüntüler olay oldu

Bir polisin İstiklal Caddesi'nde gece yürüdüğü görüntüler olay oldu
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13 Kasım Pazar günü Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken 81 vatandaşımız da yaralandı. Terör saldırısı, tüm Türkiye’yi yasa boğmuştu.

Bir polis memurunun saldırının yapıldığı İstiklal Caddesi’nde paylaştığı bir video sosyal medyada gündem oldu.

Videoda, bir polis memuru üniformalı bir şekilde İstiklal Caddesi’nde yürürken kaydettirdiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Saldırı akşamı Taksim’de kaydedilen görüntüler kısa sürede 2 milyona yakın izlenme aldı.

Polis memurunun caddede yürüdüğü görüntüleri paylaştığı videonun arka planında ise Ali Kınık’ın “Tanrı’nın Ordusu” şarkısı yer aldı.

Tanrı’nın Ordusu adlı şarkının sözleri:

Şahit olsun yakın, ırak

Kanımla sulanan toprak

Bu göğe yükselen bayrak

Bu Tanrı'nın ordusu

Şahit olsun yakın, ırak

Kanımla sulanan toprak

Bu göğe yükselen bayrak

Bu Tanrı'nın ordusu

Bu dört yana savrulan Türk

Bu acıyla doğrulan Türk

Bu adıyla çağrılan Türk

Bu Tanrı'nın ordusu

Bu dört yana savrulan Türk

Bu acıyla doğrulan Türk

Bu adıyla çağrılan Türk

Bu Tanrı'nın ordusu

Ya bismillah, ya bismillah

Öpülecek nice mazlum eli var

Bükülecek nice zalim bileği

Ya bismillah, ya bismillah

Dualarla tamamlanmış uykusu

Korkusu var, geç kalmanın korkusu

Vakit tamam, bu Tanrı'nın ordusu

El muzaffer daima

Bur'da henüz doğmayan Türk

Can verip baş eğmeyen Türk

Bu âleme sığmayan Türk

Bu Tanrı'nın ordusu

Bur'da henüz doğmayan Türk

Can verip baş eğmeyen Türk

Bu âleme sığmayan Türk

Bu Tanrı'nın ordusu

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