Düzenli uyku kilo verdirir mi

Uzmanlar, iyi bir uyku ile kilo vermenin arasındaki ilişkiyi inceledi. İşte detaylar…

Beslenme ve diyet uzmanları, şu ortak görüşü paylaşıyor: “Spor yaparken hormonlarımızın uygun bir şekilde işlev görmesi için uyku sırasında düzenli olmaları şarttır. İyi bir uyku sırasında da kalori harcanır. Bu sayede enerji seviyeleri dengelenir ve gün boyunca daha hareketli olma şansı artar”

Beslenme uzmanları, müşterilerinden birinin günlük rutininde bir değişiklik yapmadan her gün ekstra 1,5 saat uyuyarak yaklaşık 5 kilo kaybettiğini belirtiyor. Aynı uzmanlar, kilo vermek ve kas yapmak isteyenlerle günlük stres ve kaygı seviyeleri, tükettikleri besinler ve temel egzersiz rutini hakkında konuşmadan önce onların uyku alışkanlıkları hakkında konuşulması gerektiğini vurguluyor. Uzmanların başka bir görüşü de şöyle:

“Beyaz şeker, beyaz un ve beyaz ekmekten uzak durun. Aynı şey süt ve süt ürünleri için de geçerli. Ben bunları önermiyorum ama yoğurdu bırakamayanlar varsa onlara müsaade ediyorum. Yeterince uyursanız, hayatınızdaki stres ve kaygıyı azaltır, birkaç spor hareketi yapar ve yediklerinize de dikkat ederseniz siz de bu ünlüler gibi bir vücuda kavuşabilirsiniz”