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Yunanistan'ın ölüme ittiği 99 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme, Urla ve Menderes ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik botlar içerisindeki toplam 99 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 21:57
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Düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

Yunanistan'ın ölüme ittiği 99 göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme, Urla ve Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlar içerisindeki toplam 99 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-4309) tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. (İHA)

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