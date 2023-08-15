Dzeko ve Tadic'e yol gösteren isim Fatih Saboviç açıkladı

Fatih Saboviç- YENİÇAĞ

Fenerbahçe'nin renklerine bağladığı Duşan Tadiç ve Edin Dzeko'nun kattıkları görünenden çok daha fazlası...

Uzun zamandır şampiyonluk yaşayamayan ve taraftar-yönetim frekansında dengesizlikler yaşayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosuna yaptığı takviyelerde iki kritik isimle, iki büyük tecrübeyle anlaştı. Biri Duşan Tadic, diğeri ise Edin Dzeko...

MERT HAKAN YANDAŞ'TAN BİLGİLER ALDILAR

Çok uzun yıllardır Avrupa ve dünyanın en büyük kulüplerinde sayısız başarıya imza atan ikilinin Fenerbahçe'ye geldikten sonra Mert Hakan Yandaş'tan saha içi ve dışı bilgiler aldığını, bu bağlamda Mert Hakan'ın kulüp aidiyeti konusunda üzerine düşen rolü üstlendiğine dair bir yazı yazmıştım.

İKİLİ TOPLAMDA 9 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ

Ardından takımdaki oyuncularla toplantılar yapan ikiliden Dzeko, kaptanlık pazıbentini de taktı ve sahada güven vermeye başladı. 37 yaşındaki Edin, şu ana dek sarı lacivertli forma ile 3 resmi maçta 3 gol ve 2 asiste imza atarken, 34 yaşındaki Duşan Tadiç ise 4 mücadelede 2 gol ve 2 asist yaptı, 1 de penaltı kaçırdı.

HEM ROLLERİ HEM DENGELERİ FARKLI

Ancak bundan çok daha fazlası var... Duşan Tadiç'in dışadönük karakteri, sahada bir komutan edasıyla arkadaşlarını yönlendirmesi ve hem rakip hem de kendi takımı üzerinde dominant olmasına; Edin Dzeko'nun olgunluğu, sakinliği ve ekip arkadaşlarını daha sakin bir frekanstan dengelemesi göze çarpıyor.

SAHA DIŞI İLETİŞİMLERİ DE KUSURSUZ

Fenerbahçe'nin bu sezon şu ana dek saha içerisinde gerek psikolojik, gerekse teknik açıdan en büyük avantajı bu iki ismin sarı lacivertli formayı giyiyor olması gibi gözüküyor. İkilinin saha içerisinde sahip olduğu uyumu saha dışında da sürdürdüğü biliniyor. İkisi de çok deneyimli ve soğukkanlı olan yıldızlar, kökenlerinin ortak bir Yugoslavya bağlantısında bulunması sebebiyle de aynı dili konuşup aynı frekanstan iletişim kuruyor.

PENALTIYI KAÇIRSA DA...

Gaziantep karşısında skor avantajını erken alan ancak daha sonra mental açıdan düşüş yaşayan Fenerbahçe'de, Duşan Tadic bir penaltı kaçırmasına, Edin Dzeko ise bir şutu direkten dönmesine rağmen hiçbir sıkıntı yaşamadan aynı 'winner' psikolojiyle oyuna devam etti. İki oyuncunun soğukkanlılığı, çevrelerindeki takım arkadaşlarına da büyük bir güç ve pozitif enerji aşılıyor. Fenerbahçe taraftarına, koltuklarına yaslanıp bu kusursuz dengenin tadını çıkarmak kalıyor.