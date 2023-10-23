EAPM'nin ilk kadın başkanı Türkiye'den Berna Öztınaz oldu

Cumhuriyet'in 100. yılında ilk kez Türkiye'den bir isim EAPM başkanlığına seçilirken, Öztınaz aynı zamanda EAPM'nin ilk kadın başkanı olarak görev yapacak.

KAYNAK: AA
EAPM'nin ilk kadın başkanı Türkiye'den Berna Öztınaz oldu

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Danışma Kurulu Üyesi Berna Öztınaz, dünyada 34 ülkeyi temsil eden European Association for People Management'in (EAPM) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi.

PERYÖN'den yapılan açıklamaya göre, böylece Cumhuriyet'in 100. yılında ilk kez Türkiye'den bir isim EAPM başkanlığına seçilirken, Öztınaz aynı zamanda EAPM'nin ilk kadın başkanı oldu.

Halihazırda 34 ülkeyi temsil eden ve PERYÖN'ün de 1979 yılından beri üye olduğu çatı derneği EAPM'nin yeni dönem yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu Portekiz'de yapılan seçimle belli oldu. Öztınaz, aynı zamanda Dünya İnsan Yönetimi Dernekleri Birliği’nde de yönetim kurulu üyesi olarak EAPM’yi temsil ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztınaz, "Öncelikle insan odaklı yönetim açısından uluslararası bir referans noktası olan EAPM gibi köklü bir çatı derneğin yönetimine ilk kez ülkemizden bir ismin, aynı zamanda ilk kadın başkan olarak gelmiş olmasından ötürü çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Bu gururu yaşamak bana kısmet oldu. Bu gelişmenin, hem ülkemizin hem de Türkiye’de çalışma hayatının gelişimi için insan odaklı yönetim alanında çalışmalar yürüten PERYÖN’ün global etkisini artıracağı muhakkak." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, 1979 yılında EAPM'nin üyesi olan PERYÖN, Türkiye’deki tek EAPM temsilcisi konumuna taşınmış, akabinde Dünya Federasyonu (WFPMA) üyeliğine de kabul edilmişti.

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