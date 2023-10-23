Türkler İstanbul'u terk etti. Mega kent yabancıların şehri oldu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2,2 Milyon Türk, mega kent İstanbul'dan kaçtı, gitti. Bu rakamları da TÜİK söylüyor.

YABANCILARIN MEMLEKETİ İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre son 5 yılda 2.2 milyon kişi İstanbul'dan diğer şehirlere göç etti. Göçün nedeni ise ortada. Suriyeli göçü, enflasyonla birlikte artan kiralar, gıda fiyatları İstanbullunun şehre arkasına bile bakmadan kaçtığını ortaya koydu. Bir de bunun yanında paralı Mısırlı, Ukraynalı,Rus ve İranlı İstanbul'dan mülk alması. Paralı yabancıların satın aldığı konut sayısı TÜİK verilerine göre aylık 3 ile 5 bin adet arasında. Hal böyle olunca parayı bastıran yabancılar hem konut fiyatlarını yükseltiyor hem de Türkler'in ev almasını zora sokuyor.

GÖÇÜN RAKAMLARI TÜİK VERİLERİNE YANSIDI

TÜİK verilerine göre 2018-2022 yıllarını kapsayan son 5 yılda 2 milyon 182 bin kişi İstanbul'dan göç etti. 2018'de 596 bin olan bu sayı 2019'da 378 bine düşse de takip eden yıllarda tekrar kademeli artışa geçerek 2022'de 418 bini aştı. İnsanların İstanbul'dan ayrılma sebeplerinden en önemlisi ise yüzde 22.1 ile “daha iyi konut ve yaşam koşulları” oldu.

Aynı dönemde toplam 1 milyon 983 bin kişi ise İstanbul'a göç etti. İstanbul'un nüfusu Suriyelilerle birlikte 16 milyon 440 bin olurken hâlâ göç almaya devam eden mega kentten gidenlerin sayısı ise gelenlerden 199 bin fazla. Ekim başı itibarıyla ise 576 bin yabancı ikamet izni ile İstanbul'da yaşıyor.