Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararı sızdı. Piyasalar bu karara odaklandı

ABD'li bankacılık devi Morgan Stanley, Merkez Bankası'nın perşembe günü alacağı faiz kararını şimdiden açıkladı. İşte o faiz kararı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararı sızdı. Piyasalar bu karara odaklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası perşembe günü faiz kararını açıklayacak. İşte faiz kararına günler kala Amerikalı bankacılık devi Morgan Stanley faizin ne kadar artırılacağını açıkladı. Banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 26 Ekim'de politika faizini yüzde 30'dan yüzde 35'e yükselteceğini öngörürken; kasım ayında da faizin yüzde 37,50 seviyesine yükseltileceğini tahmin etti.

Morgan Stanley yayınladığı raporda, "TCMB'nin kısa vadeli hedeflerinde önemli bir yukarı yönlü revizyon yapacağına inanıyoruz. Enflasyon tahminlerini 2 Kasım'da açıklayacağı yeni Enflasyon Raporu'nda paylaşacak. Eylül ayında yayınlanan Orta Vadeli Program'da (OVP) 2023 yılsonu tahmini yüzde 65 ile daha da yüksekti. Bizim yılsonu için yüzde 67,1 olan tahminimiz ve yüzde 68,0 olan anket beklentileri göz önüne alındığında, TCMB'nin daha önce yüzde 58 olan yılsonu tahminlerini bu seviyelere yaklaştırmasını bekliyoruz" dedi.

Morgan Stanley, TCMB'nin Kasım'dan sonra faiz artırımlarına ara vereceğini, 2024'ün ilk faiz artırımının Nisan ayında 250 baz puan olacağını öngördüklerini de ifade etti.

Morgan Stanley, "Politika profiline bağlı olarak ve makro ihtiyati tedbirler finansal piyasaları koşullarının nispeten sıkı olduğu bir ortamda, enflasyonun 2024 sonunda yıllık yüzde 42,5'e gerileyeceğini öngörüyoruz" değerlendirmesini de yaptı.

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