Ebrar Karakurt ve Gizem Örge'nin gözyaşlarını tutamadıği anlar. Tüyleriniz diken diken olacak

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Ebrar Karakurt ve Gizem Örge'nin gözyaşlarını tutamadıği anlar. Tüyleriniz diken diken olacak

A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın yıldızlarından Ebrar Karakurt'un, İstiklal Marşı'nı söylerken yaşadığı duygu dolu anlar yeniden gündem oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız son yıllarda aldığı başarılı sonuçlarla tüm Türkiye'yi sevince boğuyor, gururlandırıyor.

Son olarak FIVB Milletler Ligi’nde mücadele eden Ay-Yıldızlı ekibimiz, Amerika'daki ikinci hafta maçlarında fırtına gibi esti.

Almanya ve Sırbistan'ı 3-1'lik skorlarla deviren Filenin Sultanları ev sahibi ABD'yi de 3-2 yendi.

Dünya sıralamasında 1 numaradaki yerini koruyan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi’nin üçüncü haftasında 12-16 Haziran tarihleri arasında Hong Kong’ta Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak.

Bu zorlu maçlar öncesi takımın yıldızlarından Ebrar Karakurt ve Gizem Örge'nin, İstiklal Marşı'nı söylerken yaşadığı duygu dolu anlar yeniden gündem oldu.

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2023 yılında önce VNL (Milletler Lig) daha sonra Avrupa Şampiyonluğu yaşayarak tarihe geçen Filenin Sultanları'nnda; Ebrar Karakurt gözyaşlarını tutamadı. Gizem Örge'nin, Ebrar'a eşlik ettiği bu görüntüler tüylerimizi diken diken yaptı.

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