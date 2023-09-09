Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in 14 yıl önce çekilen fotoğrafı ortaya çıktı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN
2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın tarihi zaferi tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek turnuvada mutlu sona ulaştı.
Filenin Sultanları'nın bu tarihi başarısı ülkede ve dünya basınında da büyük yankı buldu.
Öte yandan takımın yıldızlarından Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in 14 yıl önceki Vakıfbank takımında oynadıkları fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.