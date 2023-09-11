Ebrar Karakurt hayranının anneannesi ile görüştü. Hüsniye Teyze Kınalı kuzum diye sevdi

Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları 7'den 70'e herkesin sevgisini kazandı. Ebrar'ın bir hayranının anneannesiyle konuşması sosyal medyada gündem oldu.

Ebrar Karakurt hayranının anneannesi ile görüştü. Hüsniye Teyze Kınalı kuzum diye sevdi

Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt'un hayranının anneannesi ile telefonda görüştüğü anlar sosyal medyada gündem oldu.

Hayranını kırmayarak ile telefonda konuşan Ebrar Karakurt'un “Hüsniye Teyze” diye seslenişleri herkesi güldürdü.

Hayranına "Senin ananenen mi" diyen Ebrar Karakurt telefonu eline alır almaz Hüsniye Teyzecim sözleriyle taraftarın anneannesine seslendi.

Hayranı ise Ebrar'a "Anneannem seni kınalı kuzum diye seviyor" dedi.

İŞTE EBRAR'IN HÜSNİYE TEYZEYE SESLENİŞİ:

"Nasılsın Hüsniye teyze iyi misin?

Hüsniye Teyzecim teşekkür ederim. Eksik olma.

Canımsın. Seni çok öpüyorum."

O anlar kameraya yansırken sosyal medyada video büyük ilgi gördü.

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