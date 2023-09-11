Ebrar Karakurt hayranının anneannesi ile görüştü. Hüsniye Teyze Kınalı kuzum diye sevdi

Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları 7'den 70'e herkesin sevgisini kazandı. Ebrar'ın bir hayranının anneannesiyle konuşması sosyal medyada gündem oldu.