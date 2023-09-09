Ebrar top sektirince Quaresma kıskançlıktan çatladı. Quaresma ne ki! Beşiktaşlı Ebrar'ın yaptıklarına bakın...

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı.

Bu beraberlik büyük bir tepki yaratırken, taraftarlar tarafından teknik direktör Stefan Kuntz'un istifası istendi.

Bu beraberlik sonrası Avrupa Şampiyonu Kadın Milli Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt'un topla yaptığı hareket gündem oldu.

'FUTBOL MİLLİ TAKIMINA DA MI ONU KOYALIM?'

Ebrar Karakurt, voleybol topunu alıp defalarca sektirdi.

Diz ve ayak ile birçok kez topu sektiren Ebrar Karakurt'un hareketini paylaşan bir sosyal medya hesabı, ''Futbol milli takımına da mı onu koyalım'' notunu düştü.

Ayrıca Beşiktaşlı Ebrar Karakurt'un topla bu hareketi, Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma için 'kıskançlıktan çatladı' yorumlarını beraberinde getirdi.

Milli yıldızın bu hareketi sosyal medyada gündem olurken, video binlerce beğeni aldı.