Ebrar Karakurt'la ilgili bir yalan daha. Yeter artık ne istiyorsunuz milli gururumuzdan

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-2 mağlup etmesinin ardından turnuvada mutlu sona ulaştı.

Millilerin şampiyonluğu büyük yankı uyandırırken sosyal medyada ve kamuoyunda belli bir kesim Ebrar Karakurt’un cinsel yönelimini ve sosyal medya paylaşımlarını hedef aldı.

Finallerden önce Ebrar Karakurt, sosyal medyada Abdülhamit isimli bir kullanıcının gönderisine yaptığı yoruma, “Boş yapma Abdülhamit” cevabını verince eleştirilerin de odağına oturdu.

Bazı sosyal medya hesapları ve siyasi isimler, yorumu Osmanlı Padişahı Abdülhamit’e yordu ve Karakurt’un kadro dışı bırakılmasını dahi dile getirdi.

Sosyal medyada paylaşılan bir gönderide ise, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı’nın şampiyonluk sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret ettiği fotoğrafın güncel olduğu ve bu ziyarette Ebrar Karakurt’un olmadığı iddia edildi.

Teyit.org bu fotoğrafın 2020 yılında Burhan Felek Atletizm Stadı’nın açılış töreni sonrası çekildiğini fotoğrafın güncel olmadığını gösterdiğini ortaya çıkardı.

Fotoğrafın çekildiği 2020 yılında Ebrar Karakurt milli takım kadrosunda yer alsa da, görüşmede yer almadığı öğrenildi.

Yalnızca Karakurt değil kadroda bulunan Meryem Boz’un da fotoğrafta olmadığı görülüyor.

İşte o fotoğraf;