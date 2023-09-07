İsmailağacı hoca Ebrar Karakurt’u hedef aldı. Milli gururlarımız birilerini rahatsız etmeye devam ediyor

İsmailağa cemaatine yakınlığıyla bilinen Hüseyin Çevik milli voleybolcu Ebrar Karakurt’u hedef aldı.



Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

EBRAR KARAKURT'U HEDEF ALDI

İsmailağa cemaatine yakınlığıyla bilinen Hüseyin Çevik A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt’u hedef aldı.

Çevik, Karakurt’a 'Milli rezalet, kimse ecdadımıza laf edemez karşılığını misliyle alır. Bir LGBT’li yüzünden Osmanlı'ya etmedikleri laf kalmadı. Yazıklar olsun" dedi.