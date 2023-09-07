İsmailağacı hoca Ebrar Karakurt’u hedef aldı. Milli gururlarımız birilerini rahatsız etmeye devam ediyor

Türkiye'yi altın madalyayla gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımı birilerini rahatsız etmeye devam ediyor. İsmailağa cemaatine yakınlığıyla bilinen Hüseyin Çevik, milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u hedef aldı.

İsmailağacı hoca Ebrar Karakurt’u hedef aldı. Milli gururlarımız birilerini rahatsız etmeye devam ediyor

İsmailağa cemaatine yakınlığıyla bilinen Hüseyin Çevik milli voleybolcu Ebrar Karakurt’u hedef aldı.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

EBRAR KARAKURT'U HEDEF ALDI

İsmailağa cemaatine yakınlığıyla bilinen Hüseyin Çevik A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt’u hedef aldı.

ekran-goruntusu-2023-09-07-171042.jpgÇevik, Karakurt’a 'Milli rezalet, kimse ecdadımıza laf edemez karşılığını misliyle alır. Bir LGBT’li yüzünden Osmanlı'ya etmedikleri laf kalmadı. Yazıklar olsun" dedi.

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