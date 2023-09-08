Ebrar Karakurt, kendisini hedef alanlara duvar yazısıyla meydan okudu: Ağlayarak duvarlarınıza yazabilirsiniz

Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, cinsel kimliği nedeniyle kendisini hedef alan saldırılara yine meydan okudu.

Sosyal medya hesabından bir duvara yazılan, 'Lezbiyen Ebrar' yazısının fotoğrafını paylaşan milli sporcu, "Ağlayarak duvarlarınıza yazabilirsiniz" yorumunu yaptı.

Karakurt, paylaşımına, "Gökkuşağı çizmeyi unutmayın." notunu da düştü.

Milli voleybolcu, bir sonraki paylaşımında da yazıyı silen Kartal Belediyesi’ne bağlı temizlik işçisinin fotoğraflarıyla birlikte, “Abimin emeğine sağlık. Seni uğraştıranlar utansın” yazdı.