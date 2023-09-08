Ebrar Karakurt'un adı caddeye verilecek. Öneri Meclise sunuldu

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda önemli başarılara imza atan Ebrar Karakurt'un ismi caddeye verilebilir.

Ebrar Karakurt'un isminin Balıkesir'in Susurluk İlçesi'nde bir caddeye verilmesi için önerge sunuldu.

Susurluk Belediyesi Meclisi’nin CHP’li üyesi Murat Kula 4 Eylül’de verdiği önergeyle hemşerileri olan başarılı sporcu Ebrar Karakurt’un adının Susurluk’taki uygun görülecek olan bir sokağa ya da caddeye verilmesini önerdi.

Murat Kula, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ''Bu galibiyette elbette hepsinin payı büyük, ancak bir kişinin bizim için önemi diğerlerinden fazla. Bu süreçte hem en çok saldırıya uğrayan, yıpratılan buna karşın dik duran isim olması ve her türlü yıpratıcı kampanyaya rağmen canla başla oynayıp ay yıldızlı bayrağımızı Avrupa'nın göbeğinde dalgalandıran hemşerimiz Ebrar Karakurt’un isminin ilçemizde bir cadde veya sokağa verilmesi için belediye meclisimize önerge sundum. Konu ilgili komisyona havale edildi takipçisiyim.'' ifadesini kullandı.