30 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Ebru Gündeş dişlerini, İrem Derici burnunu yaptırmış: O ünlülerin estetiksiz hâllerini görünce çok şaşıracaksınız

Ebru Gündeş dişlerini, İrem Derici burnunu yaptırmış: O ünlülerin estetiksiz hâllerini görünce çok şaşıracaksınız

Eski fotoğraflarına bakıldığında "O eski hâlinden eser yok şimdi!" dedirten ünlüler kervanına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Üstelik ünlülerin dünden bugüne yaptırdıkları estetikler ve geçirdikleri evrimsel değişimler onları tanınmaz hâle getiriyor. İşte, estetik yaptırdıktan sonra bambaşka insanlar olan ünlüler!

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 12:10
Takip Et

Ebru Gündeş dişlerini, İrem Derici burnunu yaptırmış: O ünlülerin estetiksiz hâllerini görünce çok şaşıracaksınız

Ebru Gündeş dişlerini, İrem Derici burnunu yaptırmış: O ünlülerin estetiksiz hâllerini görünce çok şaşıracaksınız
+
Aa
-

Estetiğin ardı arkası kesilmiyor. Bundan da en çok her gün göz önünde bulunan ünlüler nasipleniyor! Estetik operasyonların birinden diğerine koşan ünlülerin kimi çok güzelleşirken kimi estetik faciasına dönüşüyor. Bu çılgınlığın sonu nereye varacak bilen yok! Peki, bazı ünlülerin estetikli hâli ile estetiksiz hâli arasında dağlar kadar fark olduğunu biliyor musunuz? İşte, estetik operasyonlardan sonra evrim geçirmiş hissi uyandıran ünlüler...

SEDA SAYAN ESTETİKSİZ DURAMIYOR

Son zamanlarda Seda Sayan da geçirdiği seri estetik operasyonlarla oldukça adından söz ettiriyor. Daha önce "Fransız askısı" isimli yöntemle yüzünü gerdiren Sayan; sonrasında dudak liftingi yaptırmış, elmacık kemiklerini belirginleştirmiş ve çenesini sivrileştirmişti. Botoksları saymıyoruz tabii...

DÜNDEN BUGÜNE EBRU GÜNDEŞ

Ebru Gündeş, sahneye ilk çıktığı günden bu yana epey değişen ünlülerden biri. Hem zamana hem de modaya uygun estetik operasyonlar geçiren Gündeş'in eski ve yeni fotoğrafları bir araya geldiğinde evrimsel değişime hepimiz şahit oluyoruz. Estetiğe dişlerinden başlayan güzel şarkıcı; zaman içinde kaşları, yanakları ve çenesi için de farklı operasyonlar geçirmesiyle estetikli ünlüler kervanına adını yazdırdı.

HANDE ATAİZİ'NİN ESTETİĞİNİN SONU YOK

Her geçen gün farklı bir ünlü için "Bu nasıl değişim?" deyip hayrete düşüyoruz. Onlardan biri de Hande Ataizi... Hande Ataizi'nin eski fotoğraflarını görenlerin ünlü oyuncuyu tanıması kesinlikle mümkün değil. Göğüslerine silikon taktıran; burun, çene ve şakak bölgesi için sayısız operasyon geçiren Ataizi; Ajda Pekkan'dan bile daha çok estetik yaptırmış!

İREM DERİCİ'DEN ESTETİK İTİRAFI

Ünlü şarkıcı İrem Derici ise kafayı estetiğe takan bir diğer ünlü. O kadar ki kendi yüzünü beğenmeyen yetenekli şarkıcı, burun estetiği yaptırabilmek için vakti zamanında duvara kafa atarak burnunu kırmış! Neyse ki geçirdiği burun ve çene estetiklerinden sonra kendini beğenmeye başlamış.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Gündeş Seven biri
30.11.2022 13:09
Bu kadar uydurma haber yapmanın mantığı yok.Ebru Gündeş bir tek dişlerini yaptırdı ki estetik sayılmaz.Bir de göğüs estetiği yaptırdı.Başka da bir operasyon yaptırmadığını kendi de dile getirdi kadın.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
1
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
2
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
3
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
4
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
5
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
6
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
7
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
﻿1,5 milyon yeni vaka dünyayı tehdit ediyor
﻿1,5 milyon yeni vaka dünyayı tehdit ediyor
﻿1,5 milyon yeni vaka dünyayı tehdit ediyor
﻿Türkiye'de abone sayısı arttı ama elektrik üretimi düştü
﻿Türkiye'de abone sayısı arttı ama elektrik üretimi düştü
﻿Türkiye'de abone sayısı arttı ama elektrik üretimi düştü
﻿Afrika'nın en zengin kadınına yakalama kararı çıkarıldı
﻿Afrika'nın en zengin kadınına yakalama kararı çıkarıldı
﻿Afrika'nın en zengin kadınına yakalama kararı çıkarıldı
﻿İlk yudumdan itibaren bakın neler yaşıyorsunuz?
﻿İlk yudumdan itibaren bakın neler yaşıyorsunuz?
﻿İlk yudumdan itibaren bakın neler yaşıyorsunuz?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.