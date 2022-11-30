Ebru Gündeş dişlerini, İrem Derici burnunu yaptırmış: O ünlülerin estetiksiz hâllerini görünce çok şaşıracaksınız

Estetiğin ardı arkası kesilmiyor. Bundan da en çok her gün göz önünde bulunan ünlüler nasipleniyor! Estetik operasyonların birinden diğerine koşan ünlülerin kimi çok güzelleşirken kimi estetik faciasına dönüşüyor. Bu çılgınlığın sonu nereye varacak bilen yok! Peki, bazı ünlülerin estetikli hâli ile estetiksiz hâli arasında dağlar kadar fark olduğunu biliyor musunuz? İşte, estetik operasyonlardan sonra evrim geçirmiş hissi uyandıran ünlüler...

SEDA SAYAN ESTETİKSİZ DURAMIYOR

Son zamanlarda Seda Sayan da geçirdiği seri estetik operasyonlarla oldukça adından söz ettiriyor. Daha önce "Fransız askısı" isimli yöntemle yüzünü gerdiren Sayan; sonrasında dudak liftingi yaptırmış, elmacık kemiklerini belirginleştirmiş ve çenesini sivrileştirmişti. Botoksları saymıyoruz tabii...

DÜNDEN BUGÜNE EBRU GÜNDEŞ

Ebru Gündeş, sahneye ilk çıktığı günden bu yana epey değişen ünlülerden biri. Hem zamana hem de modaya uygun estetik operasyonlar geçiren Gündeş'in eski ve yeni fotoğrafları bir araya geldiğinde evrimsel değişime hepimiz şahit oluyoruz. Estetiğe dişlerinden başlayan güzel şarkıcı; zaman içinde kaşları, yanakları ve çenesi için de farklı operasyonlar geçirmesiyle estetikli ünlüler kervanına adını yazdırdı.

HANDE ATAİZİ'NİN ESTETİĞİNİN SONU YOK

Her geçen gün farklı bir ünlü için "Bu nasıl değişim?" deyip hayrete düşüyoruz. Onlardan biri de Hande Ataizi... Hande Ataizi'nin eski fotoğraflarını görenlerin ünlü oyuncuyu tanıması kesinlikle mümkün değil. Göğüslerine silikon taktıran; burun, çene ve şakak bölgesi için sayısız operasyon geçiren Ataizi; Ajda Pekkan'dan bile daha çok estetik yaptırmış!

İREM DERİCİ'DEN ESTETİK İTİRAFI

Ünlü şarkıcı İrem Derici ise kafayı estetiğe takan bir diğer ünlü. O kadar ki kendi yüzünü beğenmeyen yetenekli şarkıcı, burun estetiği yaptırabilmek için vakti zamanında duvara kafa atarak burnunu kırmış! Neyse ki geçirdiği burun ve çene estetiklerinden sonra kendini beğenmeye başlamış.