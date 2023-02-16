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Ebru Şancı depremzede kadınlara seslendi. "Utanacak bir şey yok, ihtiyaç var"

Sanat dünyasının ünlü isimleri depremzedeler için seferber oldu. Ebru Şancı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak deprem bölgesindeki hassas bir ihtiyaca dikkat çekti.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 11:30
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Ebru Şancı "Utanacak bir şey yok, ihtiyaç var" diyerek çağrıda bulundu

Ebru Şancı depremzede kadınlara seslendi. ''Utanacak bir şey yok, ihtiyaç var''
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6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük bir yıkıma yol açtı. 

Tüm ülkeyi yasa boğan depremlerin ardından ünlü isimler tek yürek olarak afet bölgesine bağış yapıp, yardım çağrısında bulunurken; model Ebru Şancı sosyal medyada yaptığı paylaşım ile çok hassas bir noktaya değindi.

HİJYENİK PED İHTİYACINA DİKKAT ÇEKTİ

2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile nikah masasına oturan üç çocuk annesi Şancı, deprem bölgesindeki hijyenik ped ihtiyacına dikkat çekerek; depremzede kadınların yardım istemekten utandığını aktardı.

"LÜTFEN DESTEK OLUN"

İki büyük hijyenik ped markasını etiketleyerek 856 bin takipçili Instagram sayfasının hikayeler bölümünden bir paylaşım yapan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

"Utanacak bir şey yok, ihtiyaç var! Deprem bölgelerinde ped ihtiyacı çok büyükmüş, kadınlar utancından diyemiyormuş. Lütfen destek olun."

"NE OLURSUNUZ YARDIMLARI ALIN"

Daha önce oyuncu Elçin Sangu da konuyla ilgili açıklama yaptığı bir video yayınlayarak, "Merhaba. Bölgeye yapılan ped yardımlarıyla ilgili özellikle duyurmamızı istedikleri bir bilgi var. Evet ped var, gitmiş ve ulaşmış yerlerine ama kadınlar bunu almaya çok çekiniyor ve utanıyorlarmış. Ne olursunuz çekinmeyin, utanmayın. Bu, su içmek, ekmek yemek, yemek yemek kadar doğal bir ihtiyaç. O yüzden ne olursunuz yardımları alın. Ne olur utanmayın. Hepimizin başına gelen, doğal bir durum bu. Utanılacak bir şey yok bunda" ifadelerini kullanmıştı.

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