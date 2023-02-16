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Yakınını arayanlar için 'kan örneği' çağrısı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından çıkarılan cenazelerin kimlik tespitinin yapıldığı Adana Adli Tıp Kurumunun Başkanı Prof. Dr. Necmi Çekin, "Yakınını arayan kişinin en yakın Adli Tıp Kurumu'na sadece kan örneği vermesi yeterli. Alınan numunenin daha önce sisteme yüklenen örnekle eşleşmesiyle hayatını kaybedenin kimliği tespit ediliyor" dedi.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 14:32
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Yakınını arayanlar için 'kan örneği' çağrısı

Yakınını arayanlar için 'kan örneği' çağrısı
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illerde teşhisi yapılamayan cenazelerin kimliklerinin DNA taramasıyla belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi görevlendirildi.

Kurum bünyesindeki Acil DNA Birimi, teşhis edilemeyenlerin kimliğini belirlemek için yakınlarından alınan kan örnekleri doğrultusunda DNA taraması başlattı. Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanı Prof. Dr. Necmi Çekin, kurumda biyolog ve teknikerlerle örnekler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

"SİSTEM OTOMATİK OLARAK EŞLEYİP ORTAYA KOYABİLECEK"

Prof. Dr. Necmi Çekin, daha ileri aşama gereken çalışmalarda kemik ve diş gibi olgular için Adli Tıp Kurumu'nun Gaziantep ve Diyarbakır grup başkanlıklarındaki biyoloji ihtisas dairelerinin devreye girdiğini ifade etti.

Yakınını bulamayanlardan alınan kan örneklerinin ortak sisteme yükleneceğini ifade eden Çekin, "Sistem, örnek başka yerde çalışılmış olsa da otomatik olarak eşleyip ortaya koyabilecek" dedi.(AA)

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