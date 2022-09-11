Alpaslan Öztürk'ten eşi Ebru Şancı'ya şaşırtan hediye. ''Huzurun kara günü''

Eyüpsporlu futbolcu Alpaslan Öztürk, eski manken Ebru Şancı ile 2015 yılında evlenmişti. Alpaslan Öztürk, Ebru Şancı'ya evliliklerinin 7.yılında şaşırtan bir hediye aldı.

Ebru Şancı, Alpaslan Öztürk'ün elinde siyah çelenk görünce o anları kameraya kaydetti ve sosyal medyadan paylaştı.

''KARŞILIĞI BU MUDUR?''

Çelengin üzerindeki ‘Huzurun kara günü ‘ yazısını gören Ebru Şancı “Millet karısına cip alıyor, içini gülle dolduruyor, pırlantalar alıyor. Bir de benimkinin getirdiğine bak. 3 çocuklu mutlu, huzurlu bir yuva verdim. "Karşılığı bu mudur?” dedi.

O güldüren anlar sosyal medyada gündem oldu.