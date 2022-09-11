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Alpaslan Öztürk'ten eşi Ebru Şancı'ya şaşırtan hediye. ''Huzurun kara günü''

Alpaslan Öztürk, eşi Ebru Şancı'ya şaşkınlık yaratan bir hediye aldı.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 17:32
Son Güncelleme: 11 Eylül 2022 Pazar - 17:50
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Eyüpspor'un futbolcusu Alpaslan Öztürk eşi Ebru Şancı'ya evliliklerinin 7. yılında siyah çelenk aldı

Alpaslan Öztürk'ten eşi Ebru Şancı'ya şaşırtan hediye. ''Huzurun kara günü''
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Eyüpsporlu futbolcu Alpaslan Öztürk, eski manken Ebru Şancı ile 2015 yılında evlenmişti. Alpaslan Öztürk, Ebru Şancı'ya evliliklerinin 7.yılında şaşırtan bir hediye aldı.

Ebru Şancı, Alpaslan Öztürk'ün elinde siyah çelenk görünce o anları kameraya kaydetti ve sosyal medyadan paylaştı.

''KARŞILIĞI BU MUDUR?''
Çelengin üzerindeki ‘Huzurun kara günü ‘ yazısını gören Ebru Şancı “Millet karısına cip alıyor, içini gülle dolduruyor, pırlantalar alıyor. Bir de benimkinin getirdiğine bak. 3 çocuklu mutlu, huzurlu bir yuva verdim. "Karşılığı bu mudur?” dedi.

 O güldüren anlar sosyal medyada gündem oldu.

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