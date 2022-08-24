Deve sidiği içilmeli diyen Ebubekir Sifil: Namaz kılmayan öldürülebilir. İslam'ın neresinde var böyle bir şey? Taviz vere vere işin geldiği noktaya bakın

İlahiyatçı Ebubekir Sifil’in son videosu sosyal medyada tartışma konusu oldu. Videoda “namaz kılmayan öldürülebilir diyen Sifil, Kur’an’da yazılı olmayan ve kaynağı hiçbir yere dayanmayan kurallardan söz etti.

Sifil videoda şu ifadeleri kullandı:

Bir adam var çok laubali davranıyor. Efendim, aslında namazın önemini biliyor. Kılmamak için herhangi bir meşru mazereti yok. Yani eli sağlam ayağı sağlam suya kavuşmuş, abdest alma sıkıntısı yok, namaz kılma sıkıntısı yok, zaman sıkıntısı yok vesaire. Bu adam keyfi olarak namazı sürekli biçimde aksatıyorsa cezaya çarptırılır. Çağırılır, azarlanır. Çağırılır, tekdir edilir. Çağırılır, dövülür. Devam ederse taziren öldürülebilir.

"DEVE SİDİĞİ ŞİFALIDIR, İÇİLMELİ" DEMİŞTİ

Sosyal medyada yayılan bu video öncesinde Ebubekir Sifil HaberTürk'teki bir yayında "deve sidiği şifalidir, içilmeli" sözleriyle bir dönem gündem olmuştur.

Habertürk TV’de Veyis Ateş’in sunduğu programda Caner Taslaman ile İlahiyatçı Ebubekir Sifil hadislerin kaynağı ve güvenilirliğini tartışmış, Hadislerin bir çoğunun uydurma olduğunu savunan Taslaman, “Örneğin Buhari’ye göre deve sidiği içmek sünnettir ve Peygamberimiz içilmesini tavsiye etmiştir. Ancak deve sidiği Orta Doğu da pek çok hastalığa neden oluyor. Bunu yapan Türk hacılar da var’ dedi ve ‘Eğer sünnetse Ebubekir Hoca içebilir” diyerek bir kavanoz içinde getirdiği deve idrarını masaya koymuştur.

İlahiyatçı Sifil ise, deve sidiği içmenin şifalı olduğunu belirten hadisin sahih (doğru-güvenilir) olduğunu savunmuş ve deve idrarının şifa olduğunu iddia etmiştir. Ancak, sadece damızlığa çekilen deve idrarının tüketilmesi gerektiğini söyleyerek Taslaman’ın kendisine sunduğu deve idrarını içmeyi kabul etmemiştir.

YILMAZ ÖZDİL DİLE HAKARET SUÇLAMASIYLA DAVALIK OLMUŞTUR

Ebubekir Sifil, sosyal medyada hızla yayılan bu video ve deve sidiği konusunun dışında daha önceleri Gazeteci Yılmaz Özdil'e hakaret davasıyla gündeme gelmiştir.

İlahiyatçı Ebubekir Sifil, Gazeteci Yılmaz Özdil için ‘öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın’ demiştir.

Bu ifadelerin üzerine Özdil, ‘Yobazın tehdidi’ başlıklı bir yazı kaleme almış, bu yazısında Sifil’i eleştirmiştir.

Yılmaz Özdil’in eleştirisini hakaret sayan Ebubekir Sifil, bu yazıda kendisine hakaret edildiğini öne sürerek şikayetçi olmuştur.

Sifil mahkeme tutanağına yansıyan beyanda "Yazı içeriğinde bana, yobaz ve şuursuz dedi. İnsanlıktan ne kadar çıktığımı, ayrıca IŞİD zihniyetli diyerek hakaret etmiştir" ifadelerini kullanmıştı. Özdil’in avukatı İsmail Yılmaz ise "Ebubekir Sifil’in kullanmış olduğu ceset kelimesi polisiye bir ifadedir. Ceset kelimesi, öldürülmüş kişiyi tabir eder. Bu kelimeyi kullanarak Sifil, müvekkilim Yılmaz Özdil’i tehdit etmiştir" açıklamasını yapmıştır.

Ebubekir Sifil’in mahkeme tutanağına yansıyan beyanında, “2020 yılında sanık Yılmaz Özdil, katıldığı bir televizyon programında, Diyanet Bakanlığının yağmur duası yapılmasına yönelik kararını eleştirir ve dalga geçer şekilde yapmıştı. Ben de twitter hesabımdan sanığın ve Cüneyt Akman'ın, Müslümanların kutsallarıyla alakası olmadığını ve ve değer vermediğini belirterek, vefat ettiklerinde camilere getirilmemeleri teklifini içeren bir paylaşımda bulundum. Bunun üzerine sanık Yılmaz Özdil, gazetedeki köşesinde benim hakkımda, ‘Yobazın tehdidi' başlıklı yazıyı kaleme almıştır. Yazı içeriğinde bana, yobaz ve şuursuz dedi. İnsanlıktan ne kadar çıktığımı, ayrıca IŞİD zihniyetli diyerek hakaret etmiştir” ifadelerinde bulunmuştur.

Yılmaz Özdil'in avukatı İsmail Yılmaz ise mahkemedeki beyanında, “Bizim örf ve İslami terminolojisinde vefat eden kişiler, naaş ve cenaze olarak ifade edilmektedir. Ebubekir Sifil'in kullanmış olduğu ceset kelimesi ise kriminal, polisiye bir ifadedir. Bu kelime İslam terminolojisine de uygun değildir. Ceset kelimesi, öldürülmüş kişi, normal yoldan ölmeyen bir kişiyi tabir eder. Bu kelimeyi kullanarak Ebubekir Sifil, müvekkilim Yılmaz Özdil'i tehdit etmiştir. Her ne kadar Sifil hakkında, savcılıkça, paylaşımı nedeniyle kovuşturmaya yer yok kararı verilmiş ise de bu durum, Sifil'in eylemini hukuka uygun hale getirmez” savunmasını yapmıştır.

EBUBEKİR SİFİL KİMDİR?

25.12.1960 tarihinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk ve Ortaokulu Sarıkamış'ta, Lise'yi Kars İmam-Hatip Lisesi'nde okumuştur.

1978 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Enstitüsü'ne (şimdiki adıyla Eğitim Fakültesi) girmiştir.1980 yılında bu okuldan ayrılmış ve aynı yıl Ankara Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu'na (şimdiki adıyla İletişim Fakültesi) girmiştir. 1984-85 öğretim yılında bu okulun Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur.

1986 yılına kadar serbest çalışmıştır. Bu arada kısa bir süre bir özel şirkette Arapça mütercimlik yapmıştır. Aralık-1986 - Nisan-1987 tarihlerini kapsayan askerlik döneminin ardından bir süre yine serbest çalıştıktan sonra 1989 yılından 1993 yılı sonuna kadar Türkiye Diyanet Vakfı'nda yayın editörlüğü yapmıştır.

1993-1996 arası Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde (Van) ve 1998-1999 arası Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde (Eskişehir) Araştırma Görevlisi olarak çalışmış; her iki görevinden de kendi isteğiyle ayrıldı.Hadis Bilim Dalı'nda yaptığı Yüksek Lisansını (Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) 1996 yılında bitirmiştir.